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Valentina Ferragni al Victoria’s Secret Fashion Show. E in tanti, sui social, anziché applaudirla la attaccano

Chapeau alla sorella e collega di Chiara Ferragni a Los Angeles per lavoro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Una strepitosa Valentina Ferragni ha mostrato su Instagram una serie di outfit scelti per il Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a Los Angeles. La scelta degli abiti però ha diviso i follower. Sui social, infatti, gli outfit dell’influencer hanno acceso il dibattito: accanto ai complimenti e al sostegno della sorella Chiara, non sono mancate le critiche da parte di diversi utenti su taglio, vestibilità e l’uso di fotoritocco.

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Foto da Instagram


Insomma, ma possibile che pure Valentina Ferragni, come la più famosa sorella e collega Chiara, anziché consensi e applausi perché, a modo suo, rappresenta l’Italia del fare, in un evento importante e della moda che conta, riceve soprattutto attacchi via social? Ah come siamo diventati brutti,  no?

Stefano Mauri

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Valentina Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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