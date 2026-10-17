Valentina Ferragni al Victoria’s Secret Fashion Show. E in tanti, sui social, anziché applaudirla la attaccano

Una strepitosa Valentina Ferragni ha mostrato su Instagram una serie di outfit scelti per il Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a Los Angeles. La scelta degli abiti però ha diviso i follower. Sui social, infatti, gli outfit dell’influencer hanno acceso il dibattito: accanto ai complimenti e al sostegno della sorella Chiara, non sono mancate le critiche da parte di diversi utenti su taglio, vestibilità e l’uso di fotoritocco.



Insomma, ma possibile che pure Valentina Ferragni, come la più famosa sorella e collega Chiara, anziché consensi e applausi perché, a modo suo, rappresenta l’Italia del fare, in un evento importante e della moda che conta, riceve soprattutto attacchi via social? Ah come siamo diventati brutti, no?

Stefano Mauri