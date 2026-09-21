Chiara Ferragni a Madrid per la prima data del tour di Shakira

Come ha bene evidenziato pure la pagina social di Rtl 102.5, Chiara Ferragni ha condiviso, sui suoi profili social, le immagini della serata inaugurale (la prima di 12 date) che chiuderanno, poi, il tour mondiale di Shakira.
Presenti alla prima data, a Madrid, 50mila fan tra cui, appunto, l’imprenditrice cremonese che nel post, oltre alla foto in compagnia della cantante, ha condiviso scatti e video della serata. Spesso in Spagna per lavoro o diletto, Chiara Ferragni, a modo suo ormai è un po’ spagnola d’adozione.
Stefano Mauri
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