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Chiara Ferragni a Madrid per la prima data del tour di Shakira

L'imprenditrice cremonese ormai è a modo suo, spagnola d'adozione

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Settembre 2026
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Foto da Instagram

Come ha bene evidenziato pure la pagina social di Rtl 102.5, Chiara Ferragni ha condiviso, sui suoi profili social, le immagini della serata inaugurale (la prima di 12 date) che chiuderanno, poi, il tour mondiale di Shakira.

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Foto da Instagram

Presenti alla prima data, a Madrid, 50mila fan tra cui, appunto, l’imprenditrice cremonese che nel post, oltre alla foto in compagnia della cantante, ha condiviso scatti e video della serata. Spesso in Spagna per lavoro o diletto, Chiara Ferragni, a modo suo ormai è un po’ spagnola d’adozione.

Stefano Mauri

 

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Chiara Ferragni Shakira
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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