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Chiara Ferragni e il suo stile, sempre più naturale? Luce che illumina.

L'imprenditrice di Cremona ha festeggiato il compleanno dell'amica e collega Veronica Ferraro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Si mostra spesso, al naturale: senza trucco al tanti follower via social e spesso pure dal vivo,Chiara Ferragni: bella, innamorata, appassionata, magica e volto della nuova campagna di Mattioli, per quanto riguarda i gioielli di fascia alta.

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Detto ciò, poteva mancare lo scorso martedì 6 febbraio, Chiara Ferragni, grande amica (e collega) di Veronica Ferraro, alla festa di compleanno di quest’ultima? Assolutamente no. E il merito di tutto è di Davide Simonetta: autore, produttore, arrangiatore e compositore, ma soprattutto Artigiano della Musica Italiana e marito di Veronica.

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Eh già, il producer di Bagnolo Cremasco, per festeggiare la moglie ha organizzato una bella festa a sorpresa in un locale di Milano. E tra gli invitati c’era appunto l’imprenditrice cremonese, col compagno Jose’Hernandez. Insomma, Chiara Ferragni e il suo stile, sempre più naturale, sono luce che illumina.

 

Stefano Mauri

 

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Chiara Ferragni Josè Hernandez Veronica Ferraro
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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