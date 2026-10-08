Chiara Ferragni e il suo stile, sempre più naturale? Luce che illumina.

Si mostra spesso, al naturale: senza trucco al tanti follower via social e spesso pure dal vivo,Chiara Ferragni: bella, innamorata, appassionata, magica e volto della nuova campagna di Mattioli, per quanto riguarda i gioielli di fascia alta.
Detto ciò, poteva mancare lo scorso martedì 6 febbraio, Chiara Ferragni, grande amica (e collega) di Veronica Ferraro, alla festa di compleanno di quest’ultima? Assolutamente no. E il merito di tutto è di Davide Simonetta: autore, produttore, arrangiatore e compositore, ma soprattutto Artigiano della Musica Italiana e marito di Veronica.
Eh già, il producer di Bagnolo Cremasco, per festeggiare la moglie ha organizzato una bella festa a sorpresa in un locale di Milano. E tra gli invitati c’era appunto l’imprenditrice cremonese, col compagno Jose’Hernandez. Insomma, Chiara Ferragni e il suo stile, sempre più naturale, sono luce che illumina.
Stefano Mauri