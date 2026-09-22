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“Canzone Estiva” e Annalisa sono Disco d’Oro. L’artista ligure e i suoi autori stellari Davide Simonetta e Paolo Antonacci stanno riscrivendo il Pop italiano

L'estate prossima, il 12 giugno, la Pop Star italiana accenderà San Siro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Settembre 2026
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Foto da Instragram

“Pantalone, coulotte, giacca, gonna, pantaloncino, abito lungo di velluto, sottoveste di seta o pigiamone di flanella, c’è sempre un momento giusto per indossare la versione che ci sentiamo di essere.

lo oggi ho messo i jeans. Stasera chissà. Canzone Estiva è DISCO D’ORO00000”.

Così ha postato via social, lo scorso 21 settembre, Annalisa, pop star italiana.

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E complimenti pure ai suoi autori (e amici) di riferimento Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Questo fantastico terzetto, alla grandissima sta riscrivendo il pop italiano e uscita a marzo, “Canzone Estiva” ha segnato la primavera, l’estate e sta andando forte pure adesso che siamo in autunno.

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Foto da Instagram

E Annalisa è da Chapeau e il prossimo 12 giugno accenderà lo stadio di San Siro a Milano di magia.

Stefano Mauri

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Annalisa Canzone Estiva Davide Simonetta Paolo Antonacci
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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