“Canzone Estiva” e Annalisa sono Disco d’Oro. L’artista ligure e i suoi autori stellari Davide Simonetta e Paolo Antonacci stanno riscrivendo il Pop italiano

“Pantalone, coulotte, giacca, gonna, pantaloncino, abito lungo di velluto, sottoveste di seta o pigiamone di flanella, c’è sempre un momento giusto per indossare la versione che ci sentiamo di essere.

lo oggi ho messo i jeans. Stasera chissà. Canzone Estiva è DISCO D’ORO00000”.

Così ha postato via social, lo scorso 21 settembre, Annalisa, pop star italiana.

E complimenti pure ai suoi autori (e amici) di riferimento Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Questo fantastico terzetto, alla grandissima sta riscrivendo il pop italiano e uscita a marzo, “Canzone Estiva” ha segnato la primavera, l’estate e sta andando forte pure adesso che siamo in autunno.

E Annalisa è da Chapeau e il prossimo 12 giugno accenderà lo stadio di San Siro a Milano di magia.

Stefano Mauri