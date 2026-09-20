Una bella Juve batte l’Atalanta. E mister Luciano Spalletti, comunque punta su Kolo Muani

“How do you say zeppetta in english?”. Scherza e sorride mister Luciano Spalletti, ripreso dal sito on line de La Gazzetta dello Sport, ripensando all’occasione in cui Carnesecchi ha negato il gol del possibile 3-0 a Kolo Muani, nella vittoria contro l’Atalanta. “Ha fatto veramente una grande partita, gli ho detto che avrebbe dovuto fare la zeppetta in quell’occasione e mi ha chiesto cosa volesse dire – svela a Sky l’allenatore della Juve – che prosegue:



Avrebbe meritato il gol, ma era molto contento e abbiamo scherzato così. Io sono convinto che Kolo Muani avrà la possibilità di far vedere che bomber è, perché io gli riconosco tantissime qualità e ha questa facilità di corsa da cui è difficile difendersi. Non è stato fortunato stasera, ma è stato bravissimo a non uscire su quel cross, salvando il risultato”. Per la cronaca, a Torino la Juventus ha battuto l’Atalanta per 2 reti a 0.

Stefano Mauri