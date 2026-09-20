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Una bella Juve batte l’Atalanta. E mister Luciano Spalletti, comunque punta su Kolo Muani

Adesso i bianconeri, provati da infortuni, possono lavorare con serenità durante la pausa

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Settembre 2026
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“How do you say zeppetta in english?”. Scherza e sorride mister Luciano Spalletti, ripreso dal sito on line de La Gazzetta dello Sport,  ripensando all’occasione in cui Carnesecchi ha negato il gol del possibile 3-0 a Kolo Muani, nella vittoria contro l’Atalanta“Ha fatto veramente una grande partita, gli ho detto che avrebbe dovuto fare la zeppetta in quell’occasione e mi ha chiesto cosa volesse dire – svela a Sky l’allenatore della Juve – che prosegue:

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Foto da Chatgpt

Avrebbe meritato il gol, ma era molto contento e abbiamo scherzato così. Io sono convinto che Kolo Muani avrà la possibilità di far vedere che bomber è, perché io gli riconosco tantissime qualità e ha questa facilità di corsa da cui è difficile difendersi. Non è stato fortunato stasera, ma è stato bravissimo a non uscire su quel cross, salvando il risultato”. Per la cronaca, a Torino la Juventus ha battuto l’Atalanta per 2 reti a 0.

Stefano Mauri

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atalanta Juve Juventus Kolo Muani Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Settembre 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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