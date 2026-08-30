Chiara Ferragni, imprenditrice attenta a tutto, e i problemi con l’altitudine in Perù

Il settimanale Oggi, grazie al giornalista Alberto Dandolo, ripreso da Dagospia ha scritto che, in questa estate bestiale, Chiara Ferragni… “sta cambiando più aerei che outfit. Dagli Stati Uniti alla Sicilia, dalla Turchia alla Spagna fino al Perù, la influencer più famosa al mondo sta girando come una trottola sia per lavoro che per vacanza. Nonostante viaggi con un set di valige personalizzate che constano come un’ utilitaria, Chiara ha però una regola ferrea. Quale? Ve la sveliamo noi! Cascasse il mondo,si sposta solo con voli low cost e se prende quelli di linea (per voli in Europa) prenota rigorosamente in economy. Che lo faccia per tirare la cinghia, per vezzo o per abitudine non è dato saperlo. Certo è che sul volo al risparmio la Ferragni non transige”.



Chiara Ferragni: bellissima, innamorata e impegnata, attenta ai costi e sempre sul pezzo. Ah, durante la vacanza in Perù, l’imprenditrice cremonese ha avuto qualche problema fisico causa l’altitudine. Tutto superato con la somministrazione di un po’ di ossigeno.

Stefano Mauri