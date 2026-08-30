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Chiara Ferragni, imprenditrice attenta a tutto, e i problemi con l’altitudine in Perù

L’amore tra l’imprenditrice cremonese e il manager colombiano sempre più forte

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Agosto 2026
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Il settimanale Oggi, grazie al giornalista Alberto Dandolo, ripreso da Dagospia ha scritto che, in questa estate bestiale, Chiara Ferragni “sta cambiando più aerei che outfit. Dagli Stati Uniti alla Sicilia, dalla Turchia alla Spagna fino al Perù, la influencer più famosa al mondo sta girando come una trottola sia per lavoro che per vacanza. Nonostante viaggi con un set di valige personalizzate che constano come un’ utilitaria, Chiara ha però una regola ferrea. Quale? Ve la sveliamo noi! Cascasse il mondo,si sposta solo con voli low cost e se prende quelli di linea (per voli in Europa) prenota rigorosamente in economy. Che lo faccia per tirare la cinghia, per vezzo o per abitudine non è dato saperlo. Certo è che sul volo al risparmio la Ferragni non transige”.

 


Chiara Ferragni: bellissima, innamorata e impegnata, attenta ai costi e sempre sul pezzo. Ah, durante la vacanza in Perù, l’imprenditrice cremonese ha avuto qualche problema fisico causa l’altitudine. Tutto superato con la somministrazione di un po’ di ossigeno.

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Foto da Instagram

 

Stefano Mauri 

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Chiara Ferragni perù
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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