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Belen Rodriguez riparte dalle sue fragilità. E meriterebbe, un posto in gara, al Festival di Sanremo 2027

La showgirl argentina, donna in gamba, non nasconde le sue difficoltà. E guarda sempre al futuro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Agosto 2026
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“Ho avuto settimane difficili. Non è facile essere bersagliata ogni giorno, se devo dirti la verità. Mi fa male, per quanto io provi a fare la tosta, non è sempre così, e oggi è una giornata di quelle, in cui mi sentirò fragile e delusa. Ognuno di noi ha i suoi demoni, ognuno le sue gioie. Ma non è giusto che qualcuno provi a farti del male per i propri interessi, non so come riescano a dormire la notte. Lo so, sono un personaggio pubblico, ma questo non dà il diritto a piccoli esseri umani di prendersi gioco della vita privata altrui. Oggi ho pianto, a lungo. Ma a loro cosa importa? blankPoi… mi sono asciugata le lacrime e ho provato a riflettere. Bisogna essere forti, in questo mondo. Grazie a Dio il mondo è pieno di gente in gamba, ma la maggior parte, ahimè, sono povere di spirito. Non dico di essere perfetta, anzi, sbaglio spesso, e a volte non imparo nemmeno dai miei errori. Ma lotto ogni giorno per essere un poquito migliore. E per questo ringrazio Arisa, amica cara e persona buona, ma dal cuore gigante per avermi fatto venire voglia di cantare una canzone che sento nel profondo , che mi rappresenta. E penso, prima di tutto, che i valori e i principi vengano prima di ogni cosa. Ma ancora prima di tutto questo, amalgamato, c’è l’amore. E quell’amore, dentro di me, continuerà. (Scusami @arisamusic, io gioco a cantare, perché mi libera) notte sognatori. Sempre vostra Belėn”. blank

Così ha postato via social, Belen Rodriguez, showgirl, donna in gamba e soprattutto, persona normale, alle prese, come tutti, con qualche difficoltà, tipo il recupero da una bronchite pesante.  Stando a fonti del settimanale Oggi, tra l’altro, la conduttrice ha iniziato a incidere alcuni nuovi brani, cuciti su misura per la sua vocalità. Quasi un antipasto che potrebbe preludere alla realizzazione di un sogno custodito da tempo: partecipare in gara al Festival di Sanremo. Un’ipotesi che incuriosisce gli addetti ai lavori e che assume ancora più fascino alla luce della rinnovata sintonia con Stefano De Martino, che in un recente passato ha aperto alla possibilità di vederla sul palco dell’Ariston. Belen Rodriguez, anni fa, in gara con Toto Cutugno cantò all’Ariston, mentre con Gianni Morandi lo condusse. Quindi: Belen riparte soprattutto, dalle sue fragilità. E meriterebbe, un posto in gara, al Festival di Sanremo 2027.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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