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“Che bella vita” è la nuova canzone di Angelina Mango, con Ariete

La cantautrice italiana si sta riprendendo i suoi spazi alla grande

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Eh già, Ariete e Angelina Mango hanno fatto uscire  il duetto “Che bella vita”, canzone che, come hanno sottolineato vari media: esplora l’evoluzione dei rapporti interpersonali e il valore di un affetto nato in modo inaspettato ma diventato un punto di riferimento fondamentale. Il testo affronta il tema dell’amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità.

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Foto da Instagram

A proposito: Angelina Mango ha acceso l’estate, con Marco Mengoni, cantando “Canto d’Amore”. E adesso è pronta a cantare, a modo suo, la fine del periodo estivo. 

Stefano Mauri

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Angelina Mango Ariete Che bella vita
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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