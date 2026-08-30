“Che bella vita” è la nuova canzone di Angelina Mango, con Ariete

Eh già, Ariete e Angelina Mango hanno fatto uscire il duetto “Che bella vita”, canzone che, come hanno sottolineato vari media: esplora l’evoluzione dei rapporti interpersonali e il valore di un affetto nato in modo inaspettato ma diventato un punto di riferimento fondamentale. Il testo affronta il tema dell’amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità.
A proposito: Angelina Mango ha acceso l’estate, con Marco Mengoni, cantando “Canto d’Amore”. E adesso è pronta a cantare, a modo suo, la fine del periodo estivo.
Stefano Mauri
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