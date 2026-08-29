Giovanni Carnevali dice qualcosa da Juve: “L’interesse di Kessie’ non era quello di venire in un grande club come la Juventus”

“Ho la fortuna di lavorare con Massara e Ottolini, con il mister c’è un rapporto eccezionale e tutto viene condiviso: non è un problema economico, ma dobbiamo stare in parametri imposti dalla Uefa. Bisogna tener conto del giocatore che si vende tra stipendio e bonus e quello che si prende non può essere di un paletto superiore. Probabilmente l’interesse di Kessiè non era così grande nel venire in un grande club come la Juve o magari da parte del procuratore”. Così ha parlato, prima della vittoria in campionato sul Parma, il direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali.



Il portiere bianconero Guglielmo Vicario così ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Parma: “Avevo molta emozione, come ho già detto è un sogno che si realizza. La maglia bianconera va guadagnata giorno per giorno”. Ah per la cronaca, la Juventus ha battuto il Parma per 2 reti a 0.

Stefano Mauri