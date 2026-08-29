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Giovanni Carnevali dice qualcosa da Juve: “L’interesse di Kessie’ non era quello di venire in un grande club come la Juventus”

La compagine bianconera batte il Parma. Buona la prova del portiere Guglielmo Vicario

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Agosto 2026
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“Ho la fortuna di lavorare con Massara e Ottolini, con il mister c’è un rapporto eccezionale e tutto viene condiviso: non è un problema economico, ma dobbiamo stare in parametri imposti dalla Uefa. Bisogna tener conto del giocatore che si vende tra stipendio e bonus e quello che si prende non può essere di un paletto superiore. Probabilmente l’interesse di Kessiè non era così grande nel venire in un grande club come la Juve o magari da parte del procuratore”. Così ha parlato, prima della vittoria in campionato sul Parma, il direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali.

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Immagine da Chatgpt


Il portiere bianconero Guglielmo Vicario così ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Parma: “Avevo molta emozione, come ho già detto è un sogno che si realizza. La maglia bianconera va guadagnata giorno per giorno”. Ah per la cronaca, la Juventus ha battuto il Parma per 2 reti a 0.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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