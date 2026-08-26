Il treno dei desideri di Chiara Ferragni? Lo ha preso, con stupore e meraviglia in Peru’

Continuano e riservano sorprese, le vacanze in Perù di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale di Cremona, come ha riportato la versione On Line di Leggo, in viaggio insieme al nuovo fidanzato José Hernandez ha pure raggiunto Machu Picchu a bordo di uno speciale treno. Come si legge su Instagram, la 39enne ha così realizzato uno dei suoi grandi sogni.
“Sulla mia lista dei desideri da sempre: il treno Belmond Hiram Bingham per Machupicchu”, ha scritto la Ferragni a corredo del reel che la mostra sorridente durante l’esperienza. Tra cibo locale, cultura tipica e paesaggi mozzafiato, l’influencer si è goduta il tragitto verso la cittadella Inca.
Stefano Mauri
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