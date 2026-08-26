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Il treno dei desideri di Chiara Ferragni? Lo ha preso, con stupore e meraviglia in Peru’

Vacanza spettacolare e gustosa per l’influencer cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Continuano e riservano sorprese, le vacanze in Perù di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale di Cremona, come ha riportato la versione On Line di Leggo, in viaggio insieme al nuovo fidanzato José Hernandez ha pure raggiunto Machu Picchu a bordo di uno speciale treno. Come si legge su Instagram, la 39enne ha così realizzato uno dei suoi grandi sogni.

blank“Sulla mia lista dei desideri da sempre: il treno Belmond Hiram Bingham per Machupicchu”, ha scritto la Ferragni a corredo del reel che la mostra sorridente durante l’esperienza. Tra cibo locale, cultura tipica e paesaggi mozzafiato, l’influencer si è goduta il tragitto verso la cittadella Inca.

Stefano Mauri 

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Chiara Ferragni perù
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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