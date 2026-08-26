Mister Luciano Spalletti, la Juve e Kolo Muani faranno qualcosa da Juventus?

Eh già, Nico Gonzalez, come ha ricordato la versione On Line della Gazzetta dello Sport, vorrebbe fortemente ricongiungersi con Simeone all’Atletico Madrid e gli spagnoli fanno leva sulla sua volontà per abbassare l’offerta il più possibile al livello del solo costo di ammortamento residuo nel bilancio della Juventus (circa 20 milioni). Il club vorrebbe fare un minimo di plusvalenza, mentre mister Luciano Spalletti... complice l’infortunio di Yildiz lo terrebbe volentieri in rosa, anche perché non ha mai fatto mistero (dai tempi del Napoli) di apprezzarlo.

Prevarrà la scelta economica o tecnica? E KoloMuani tornerà a essere un attaccante in doppia cifra come era sino a due estati fa? Ma soprattutto, Luciano Spalletti, dopo aver dato la scossa a tutto l’ambiente Juventus dopo la vittoria, di misura, domenica scorsa a Frosinone, con dichiarazioni forti e con l’invito, forte e chiaro, rivolto a Kolo Muani di svegliarsi dai torpori, farà qualcosa da Juve?

Stefano Mauri