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Mister Luciano Spalletti, la Juve e Kolo Muani faranno qualcosa da Juventus?

E’ già un momento delicato per la Vecchia Signora desiderosa di ritrovarsi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Agosto 2026
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Foto da Chatgpt

Eh già, Nico Gonzalez, come ha ricordato la versione On Line della Gazzetta dello Sport, vorrebbe fortemente ricongiungersi con Simeone all’Atletico Madrid e gli spagnoli fanno leva sulla sua volontà per abbassare l’offerta il più possibile al livello del solo costo di ammortamento residuo nel bilancio della Juventus (circa 20 milioni). Il club vorrebbe fare un minimo di plusvalenza, mentre mister Luciano Spalletti... complice l’infortunio di Yildiz lo terrebbe volentieri in rosa, anche perché non ha mai fatto mistero (dai tempi del Napoli) di apprezzarlo.

 

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Prevarrà la scelta economica o tecnica? E KoloMuani tornerà a essere un attaccante in doppia cifra come era sino a due estati fa? Ma soprattutto, Luciano Spalletti, dopo aver dato la scossa a tutto l’ambiente Juventus dopo la vittoria, di misura, domenica scorsa a Frosinone, con dichiarazioni forti e con l’invito, forte e chiaro, rivolto a Kolo Muani di svegliarsi dai torpori, farà qualcosa da Juve?

Stefano Mauri

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Juve Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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