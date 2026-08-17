Mamma dolcissima e, meravigliosa donna libera : Belen Rodriguez e’ questo e tante altre belle cose ancora

Un viaggio tra padre e figlio, con chilometri di strada davanti, panorami spettacolari e ricordi da custodire. Stefano De Martino, come sottolineato da Leggo, sta trascorrendo una parte delle vacanze estive negli Stati Uniti insieme a Santiago e ha condiviso sui social alcuni momenti della loro avventura. Immagini che hanno conquistato anche mamma Belen, pronta a lasciare questo tenero commento sotto il post dell’ex marito: “Quanto siete bellissimi assieme”.



E mentre si rilassa, Stefano De Martino ascolta le canzoni, tante, per scegliere quelle che caratterizzano il suo Festival di Sanremo 2027. Ah poi Belen Rodriguez, al termine della sua vacanza in Sardegna ha postato questo pensiero via Instagram: “La libertà è difficile da capire, prima ancora che da avere. Fa paura, perché non dà garanzie: nessuno dice se una scelta è quella giusta, nessuno decide al posto tuo se sbagli. Per questo spesso viene confusa con il caos, con l’egoismo, con l’assenza di legami.

E allora ci si fida poco, come di qualcosa che si potrebbe non saper reggere. Ma la libertà vera non abbandona, accompagna. Chiede solo una cosa: imparare a fidarsi di se stessi, prima ancora che di essa. Rispettarla è questo non temerla, ma darle il tempo di essere capita. Libertà è imparare, piano, a camminare senza ringhiera”.

Stefano Mauri