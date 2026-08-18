Emma Marrone è una forza della natura perché è vera e bellissima coi suoi difetti

“Sono felicemente sbagliata. Le mie imperfezioni sono la mia forza. L’amore? Non lo cerco più, sarà lui a trovare me. Questo tour mi ha dato una voglia quasi animalesca di tornare a scrivere. È una sensazione nuova, non vedo l’ora di ricominciare e sto lavorando al prossimo album”.
Questa solo l’estrema sintesi della bella chiacchierata, rilasciata da Emma Marrone al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Intanto, “Antidroga”, la Hot estiva di Emma e Fabri Fibra va forte. A proposito, la Regina del Pop italiano, chiuderà l’estate 2026 con un’altra notte indimenticabile: il 9 settembre, sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano.
Stefano Mauri
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