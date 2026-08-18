MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone è una forza della natura perché è vera e bellissima coi suoi difetti

La Regina del Pop Italiano si è aperta col settimanale TV Sorrisi e Canzoni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Agosto 2026
67
blank

“Sono felicemente sbagliata. Le mie imperfezioni sono la mia forza. L’amore? Non lo cerco più, sarà lui a trovare me. Questo tour mi ha dato una voglia quasi animalesca di tornare a scrivere. È una sensazione nuova, non vedo l’ora di ricominciare e sto lavorando al prossimo album”.

blank
Foto da Instagram

Questa solo l’estrema sintesi della bella chiacchierata, rilasciata da Emma Marrone al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Intanto, “Antidroga”, la Hot estiva di  Emma e Fabri Fibra va forte. A proposito, la Regina del Pop italiano, chiuderà l’estate 2026 con un’altra notte indimenticabile: il 9 settembre, sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Antidroga Emma emma marrone fabri fibra
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Agosto 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie