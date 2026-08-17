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Elodie (la vedremo al Festival di Sanremo 2027?) e Franceska Nuredini? Il bello di stare insieme

La cantante e la ballerina sono la coppia più rock dell’estate

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Come riporta la versione On Line di Libero, Elodie e Franceska Nuredini non sembrano avere più intenzione di nascondere la complicità che le lega. Già ma poi perché dovrebbero? La cantante e la ballerina hanno infatti scelto proprio Ferragosto per regalare ai loro follower un’immagine particolarmente intima, capace in poche ore di attirare l’attenzione del popolo online.

 

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K Foto da Instagram


Un bacio davanti allo specchio, un abbraccio e tutta la naturalezza di una coppia che appare sempre più affiatata: uno scatto semplice, ma sufficiente a raccontare molto del momento che stanno vivendo. E se stanno bene insieme, Elodie (merita Sanremo 2027) e Franceska Nuredini fanno bene a non nasconde i propri sentimenti.

Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini sanremo
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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