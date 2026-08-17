Elodie (la vedremo al Festival di Sanremo 2027?) e Franceska Nuredini? Il bello di stare insieme

Come riporta la versione On Line di Libero, Elodie e Franceska Nuredini non sembrano avere più intenzione di nascondere la complicità che le lega. Già ma poi perché dovrebbero? La cantante e la ballerina hanno infatti scelto proprio Ferragosto per regalare ai loro follower un’immagine particolarmente intima, capace in poche ore di attirare l’attenzione del popolo online.



Un bacio davanti allo specchio, un abbraccio e tutta la naturalezza di una coppia che appare sempre più affiatata: uno scatto semplice, ma sufficiente a raccontare molto del momento che stanno vivendo. E se stanno bene insieme, Elodie (merita Sanremo 2027) e Franceska Nuredini fanno bene a non nasconde i propri sentimenti.

Stefano Mauri