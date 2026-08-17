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Annalisa con “Canzone Estiva”, (Chapeau pure a Davide Simonetta) ha cambiato la musica dell’estate

E’ un peccato, se, come sembra, la pop star ligure non sarà in gara a Sanremo 2027, no?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Agosto 2026
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Grazie ad Annalisa (peccato non vederla in gara al Festival di Sanremo 2027, no?) quindi, il Red Valley a Olbia ha cambiato ancora una volta registro, portando sul Volcano Stage la voce più internazionale del pop italiano.

 

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Foto da Instagram


A proposito Annalisa e il suo autore, produttore, arrangiatore e compositore di riferimento: Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, a modo loro, alla grande hanno rivoluzionato la liturgia dei tormentoni estivi.

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In che senso? Beh, uscita lo scorso mese di marzo, “Canzone estiva”, Hit primaverile ci sta facendo cantare, ballare, emozionare e sognare ancora adesso.

Stefano Mauri

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Annalisa Canzone Estiva Davide Simonetta
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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