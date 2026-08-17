Annalisa con “Canzone Estiva”, (Chapeau pure a Davide Simonetta) ha cambiato la musica dell’estate

Grazie ad Annalisa (peccato non vederla in gara al Festival di Sanremo 2027, no?) quindi, il Red Valley a Olbia ha cambiato ancora una volta registro, portando sul Volcano Stage la voce più internazionale del pop italiano.
A proposito Annalisa e il suo autore, produttore, arrangiatore e compositore di riferimento: Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, a modo loro, alla grande hanno rivoluzionato la liturgia dei tormentoni estivi.
In che senso? Beh, uscita lo scorso mese di marzo, “Canzone estiva”, Hit primaverile ci sta facendo cantare, ballare, emozionare e sognare ancora adesso.
Stefano Mauri
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