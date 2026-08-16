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Chiara Ferragni e’ volata in Perù col suo amore Jose’ Hernandez. La sua estate non ha confini

Prosegue alla grande il periodo magico dell’imprenditrice digitale cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Eh già, per Chiara Ferragni, l’estate non conosce confini né soste. Archiviato il capitolo ibizenco, è già tempo di preparare le valigie per un’avventura completamente diversa. Eh già, come ha riportato la versione On Line della Gazzetta dello Sport, Chiara e il suo “amor” Jose’ Hernandez, sono atterrati in Perù.

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Foto da Instagram

Un cambio di scenario (e di temperatura) drastico per iniziare un nuovo capitolo di questo viaggio estivo che si preannuncia indimenticabile, tra cultura, esplorazione e, naturalmente, tantissime storie social pronte a documentare questa inedita trasferta sudamericana. Insomma,  Chiara Ferragni si è ripresa, meritatamente, la scena. E non la vuole mollare.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez perù
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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