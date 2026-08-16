Chiara Ferragni e’ volata in Perù col suo amore Jose’ Hernandez. La sua estate non ha confini

Eh già, per Chiara Ferragni, l’estate non conosce confini né soste. Archiviato il capitolo ibizenco, è già tempo di preparare le valigie per un’avventura completamente diversa. Eh già, come ha riportato la versione On Line della Gazzetta dello Sport, Chiara e il suo “amor” Jose’ Hernandez, sono atterrati in Perù.
Un cambio di scenario (e di temperatura) drastico per iniziare un nuovo capitolo di questo viaggio estivo che si preannuncia indimenticabile, tra cultura, esplorazione e, naturalmente, tantissime storie social pronte a documentare questa inedita trasferta sudamericana. Insomma, Chiara Ferragni si è ripresa, meritatamente, la scena. E non la vuole mollare.
Stefano Mauri
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