Angelina Mango, tornata alla grande, adesso ha tante nuove cose da dire e dare

Più o meno, per la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La noia, l’allontanamento dalle scene è durato circa un anno, prima di tornare nell’ottobre 2025 con il disco Caramé. Nel mezzo: la ricerca di un nuovo equilibrio, l’iscrizione all’università, ma anche la paura di essere dimenticata. Tornata alla grande, Angelina Mango, in formissima ha ha raccontato il suo percorso le podcast Supernova con Alessandro Cattelan, rivivendo gli ultimi mesi: “La persona che sono diventata dopo un anno e mezzo ha delle cose in più da dire, delle cose che ha imparato. Mi sono presa il mio tempo e adesso mi sento molto diversa, forse in meglio. Sono un po’ più tranquilla. Per me la priorità è sempre stare centrati con se stessi”.



Tra le esperienze che hanno aiutato Angelina Mango ad adottare una nuova prospettiva, come sottolineato da Vanity Fair, c’è il ritorno sui banchi, per la precisione, al DAMS di Bologna. Marco Mengoni e Angelina Mango tra le altre cose, col pezzone “Canto d’amore” sono i protagonisti di quest’estate in musica.

Stefano Mauri