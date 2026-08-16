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Angelina Mango, tornata alla grande, adesso ha tante nuove cose da dire e dare

E con Marco Mengoni, Angelina sta accendendo questa estate in musica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Più o meno, per la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La noia, l’allontanamento dalle scene è durato circa un anno, prima di tornare nell’ottobre 2025 con il disco Caramé. Nel mezzo: la ricerca di un nuovo equilibrio, l’iscrizione all’università, ma anche la paura di essere dimenticata. Tornata alla grande, Angelina Mango, in formissima ha ha raccontato il suo percorso  le podcast Supernova con Alessandro Cattelan, rivivendo gli ultimi mesi: “La persona che sono diventata dopo un anno e mezzo ha delle cose in più da dire, delle cose che ha imparato. Mi sono presa il mio tempo e adesso mi sento molto diversa, forse in meglio. Sono un po’ più tranquilla. Per me la priorità è sempre stare centrati con se stessi”.

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Foto da Instagram


Tra le esperienze che hanno aiutato Angelina Mango ad adottare una nuova prospettiva, come sottolineato da Vanity Fair, c’è il ritorno sui banchi, per la precisione, al DAMS di Bologna. Marco Mengoni e Angelina Mango tra le altre cose, col pezzone “Canto d’amore” sono i protagonisti di quest’estate in musica.

Stefano Mauri

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Angelina Mango Marco Mengoni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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