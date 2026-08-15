MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Annalisa è già a San Siro. E lo stadio va riempito con e per lei

Niente Sanremo, in gara, per l’artista ligure?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Agosto 2026
66
blank

Come ha scritto, pure, la versione On Line, di Vanity Fair, il debutto di Annalisa a San Siro ha una data ufficiale: sarà il 12 giugno 2027, con un’unica tappa previstanel corso dell’anno, e segna uno dei passaggi più significativi della carriera della popstar. E il parterre dello stadio è già sold out.

blank
Foto da Instagram

Annalisa tra le altre cose si sta già preparando per la sua prima volta nel tempio calcistico milanese: “Sanremo 2027 per carità, ho troppo da fare con San Siro. Sennò vado in confusione”.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Annalisa san siro
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Agosto 2026
66
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie