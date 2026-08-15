Annalisa è già a San Siro. E lo stadio va riempito con e per lei

Come ha scritto, pure, la versione On Line, di Vanity Fair, il debutto di Annalisa a San Siro ha una data ufficiale: sarà il 12 giugno 2027, con un’unica tappa previstanel corso dell’anno, e segna uno dei passaggi più significativi della carriera della popstar. E il parterre dello stadio è già sold out.
Annalisa tra le altre cose si sta già preparando per la sua prima volta nel tempio calcistico milanese: “Sanremo 2027 per carità, ho troppo da fare con San Siro. Sennò vado in confusione”.
Stefano Mauri
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