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Angelina Mango e la tappa speciale del suo tour in Basilicata. Il suo è un ritorno magico

L’artista è tornata protagonista con le sue canzoni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Era da tanto tempo che non suonavo in Basilicata. Sono particolarmente felice di chiudere il tour a Matera perché tante cose che ho vissuto mi hanno dato la possibilità di tornare a casa a testa alta e con il sorriso“.

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Foto da Instagram


Così  Angelina Mango, a Matera, nell’ultima tappa del suo tour “Nina canta nei teatri d’estate” ha parlato sul palco della Cava del Sole, nella terra d’origine della famiglia Mango. E questa per Angelina Mango, protagonista, con Marco Mengoni della canzone “Canto d’amore” finalmente è tornata a essere una bella e speciale estate.

Stefano Mauri

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Angelina Mango
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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