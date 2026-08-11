Angelina Mango e la tappa speciale del suo tour in Basilicata. Il suo è un ritorno magico

“Era da tanto tempo che non suonavo in Basilicata. Sono particolarmente felice di chiudere il tour a Matera perché tante cose che ho vissuto mi hanno dato la possibilità di tornare a casa a testa alta e con il sorriso“.
Così Angelina Mango, a Matera, nell’ultima tappa del suo tour “Nina canta nei teatri d’estate” ha parlato sul palco della Cava del Sole, nella terra d’origine della famiglia Mango. E questa per Angelina Mango, protagonista, con Marco Mengoni della canzone “Canto d’amore” finalmente è tornata a essere una bella e speciale estate.
Stefano Mauri
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