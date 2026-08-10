Belen Rodriguez “sistema” i rosiconi: “La mia bocca è così. Baciarla ne vale l’esuberanza”

“Sgonfiati le labbra che staresti meglio”. Questa è soltanto una delle diverse criticherivolte a Belen Rodriguez, ancora una volta nel mirino dei commenti velenosi di alcuni utenti, come riporta Leggo.
Allora la showgirl ha scelto di rispondere, spiegando anche alcune delle sue insicurezze: “La mia bocca è così, nessuno la gonfia. Anzi se potessi decidere la vorrei meno carnosa, ma baciarla ne vale l’esuberanza. Paura di invecchiare? Zero, ogni giorno che passa, ogni giorno che invecchio per me è una benedizione di Dio, vuol dire che sono viva. Forza, è bello invecchiare”. Brava Belen Rodriguez. Sistemali sempre gli “odiatori da tastiera”, i rosiconi e i criticoni.
Stefano Mauri
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