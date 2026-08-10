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Belen Rodriguez “sistema” i rosiconi: “La mia bocca è così. Baciarla ne vale l’esuberanza”

La showgirl argentina a modo suo ha sistemato gli odiatori da tastiere. E ha fatto bene

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Agosto 2026
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“Sgonfiati le labbra che staresti meglio”. Questa è soltanto una delle diverse criticherivolte a Belen Rodriguez, ancora una volta nel mirino dei commenti velenosi di alcuni utenti, come riporta Leggo. 

 

blankAllora la showgirl ha scelto di rispondere, spiegando anche alcune delle sue insicurezze: “La mia bocca è così, nessuno la gonfia. Anzi se potessi decidere la vorrei meno carnosa, ma baciarla ne vale l’esuberanza. Paura di invecchiare? Zero, ogni giorno che passa, ogni giorno che invecchio per me è una benedizione di Dio, vuol dire che sono viva. Forza, è bello invecchiare”. Brava Belen Rodriguez. Sistemali sempre gli “odiatori da tastiera”, i rosiconi e i criticoni.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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