Chiara Ferragni: “Mi e’ sempre piaciuto il mio seno piccolo. E non me lo sono rifatto, nonostante il consiglio di rifarlo, di un mio ex”

Come hanno scritto sulla versione On Line di Leggo, ci avete fatto caso che Chiara Ferragni si mostra più naturale che mai ai suoi followers? Già, in accappatoio, l’influencer e imprenditrice, via social racconta del nuovo periodo, libero e favorevole dopo le vicissitudini del Pandoro Gate, e risponde alle curiosità dei fan, spiegando quali ritocchi estetici ha fatto, e specificando anche quelli di cui si è pentita, con naturalezza, senza trucchi e sofismi.



Questo, in particolare, il commento dell’imprenditrice cremonese: “Sì, faccio il botox. È l’unica cosa che faccio. Ho comunque le mie rughe e tutto il resto, non faccio altro. Non sono contraria a questi trattamenti. Semplicemente non amo su di me quei trattamenti di bellezza che cambiano davvero il mio viso, perché mi piace la parte più naturale di me. Ma se voi scegliete di fare qualcosa di diverso, va benissimo. Fatelo solo per voi stesse”. Chiara Ferragni ha poi raccontato un episodio avvenuto durante una vecchia frequentazione, quando un suo ex, senza specificare chi, ha provato a convincerla a rifarsi il seno: “Ho sempre amato tantissimo il mio seno. È piccolo, sono stata fortunata ad avere un seno molto piccolo rispetto al resto della mia famiglia. Ora è un po’ più grande perché ho preso qualche chilo, quindi è ancora più bello, ma l’ho sempre amato, indipendentemente da come era. Poi però ho frequentato un ragazzo che diceva di amare il mio corpo, mi diceva che ero perfetta, ma continuava a ripetermi: Con un seno più grande, saresti molto più sexy, dovresti rifarlo. Ho iniziato a pensare di rifarmi il seno.



Sono così felice però di essermi fidata di me stessa e di non averlo fatto. Se vuoi fare qualcosa per te, perché ti farà stare meglio, fallo. Ma se lo fai perché qualcun altro ti ha fatto sentire insicura, prima di tutto è un campanello d’allarme. E secondo, non farlo”. Chi sarà l’ex che suggerì a Chiara Ferragni di rifarsi il seno!

Stefano Mauri