Notizie flashSenza categoriaSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni: “Mi e’ sempre piaciuto il mio seno piccolo. E non me lo sono rifatto, nonostante il consiglio di rifarlo, di un mio ex”

L’imprenditrice digitale di Cremona, chiara e diretta come sempre, parla di chirurgia estetica via social

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Agosto 2026
102
blank
Foto da Instagram

Come hanno scritto sulla versione On Line di Leggo, ci avete fatto caso che Chiara Ferragni si mostra più naturale che mai ai suoi followers? Già, in accappatoio, l’influencer e imprenditrice, via social racconta del nuovo periodo, libero e favorevole dopo le vicissitudini del Pandoro Gate, e risponde alle curiosità dei fan, spiegando quali ritocchi estetici ha fatto, e specificando anche quelli di cui si è pentita, con naturalezza, senza trucchi e sofismi.

blank
Foto da Instagram

Questo, in particolare, il commento dell’imprenditrice cremonese: “Sì, faccio il botox. È l’unica cosa che faccio. Ho comunque le mie rughe e tutto il resto, non faccio altro. Non sono contraria a questi trattamenti. Semplicemente non amo su di me quei trattamenti di bellezza che cambiano davvero il mio viso, perché mi piace la parte più naturale di me. Ma se voi scegliete di fare qualcosa di diverso, va benissimo. Fatelo solo per voi stesse”. Chiara Ferragni ha poi raccontato un episodio avvenuto durante una vecchia frequentazione, quando un suo ex, senza specificare chi, ha provato a convincerla a rifarsi il seno: “Ho sempre amato tantissimo il mio seno. È piccolo, sono stata fortunata ad avere un seno molto piccolo rispetto al resto della mia famiglia. Ora è un po’ più grande perché ho preso qualche chilo, quindi è ancora più bello, ma l’ho sempre amato, indipendentemente da come era. Poi però ho frequentato un ragazzo che diceva di amare il mio corpo, mi diceva che ero perfetta, ma continuava a ripetermi: Con un seno più grande, saresti molto più sexy, dovresti rifarlo. Ho iniziato a pensare di rifarmi il seno.

blank
Foto da Instagram

Sono così felice però di essermi fidata di me stessa e di non averlo fatto. Se vuoi fare qualcosa per te, perché ti farà stare meglio, fallo. Ma se lo fai perché qualcun altro ti ha fatto sentire insicura, prima di tutto è un campanello d’allarme. E secondo, non farlo”. Chi sarà l’ex che suggerì a Chiara Ferragni di rifarsi il seno!

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Agosto 2026
102
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie