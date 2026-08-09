MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Gaia le canta bene: “Folle strumentalizzare la storia tra Elodie e Franceska. Frustanti certi commenti”

Ha le idee chiare la regina dei ritmi latina emiliana. E pensa bene…

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Agosto 2026
67
blank
Foto da Instagram

Eh già, come ha scritto la versione On Line de La Gazzetta dello Sport, l’estate, per Gaia Gozzi, risuona ancora una volta al ritmo caliente della bossa nova. La cantautrice emiliana con cittadinanza brasiliana è infatti tornata a sbancare le classifiche con il suo nuovo singolo Bossa Nostra. Un successo che fa seguito al tormentone ufficiale dell’estate 2024, Sesso e samba al fianco di Tony Effe, e a Chiamo io chiami tu dell’anno precedente. Gaia poi si è aperta in un’intervista al Corriere della Sera, parlando anche di amore dell’amica Elodie.blank

Ecco alcuni passaggi interessanti dei suoi pensieri rivelati al CorSera:I commenti tipo ‘questa si deve spogliare per cantare’ sono figli di un’epidemia di loneliness, non solo maschile ma generale. Sono tutti molto frustrati, a sfogare il proprio odio online,. In merito poi al bellissimo rapporto tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini, Gaia ha le idee chiarissime: “Trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia. Sono convinta che nessuno sia al 100% etero, se l’amore crea così tanta rabbia, allora siamo in un momento veramente difficile della storia dell’umanità”.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Elodie Franceska Franceska Nuredini Gaia Gaia Gozzi
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Agosto 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie