Gaia le canta bene: “Folle strumentalizzare la storia tra Elodie e Franceska. Frustanti certi commenti”

Eh già, come ha scritto la versione On Line de La Gazzetta dello Sport, l’estate, per Gaia Gozzi, risuona ancora una volta al ritmo caliente della bossa nova. La cantautrice emiliana con cittadinanza brasiliana è infatti tornata a sbancare le classifiche con il suo nuovo singolo Bossa Nostra. Un successo che fa seguito al tormentone ufficiale dell’estate 2024, Sesso e samba al fianco di Tony Effe, e a Chiamo io chiami tu dell’anno precedente. Gaia poi si è aperta in un’intervista al Corriere della Sera, parlando anche di amore dell’amica Elodie.

Ecco alcuni passaggi interessanti dei suoi pensieri rivelati al CorSera: “I commenti tipo ‘questa si deve spogliare per cantare’ sono figli di un’epidemia di loneliness, non solo maschile ma generale. Sono tutti molto frustrati, a sfogare il proprio odio online,. In merito poi al bellissimo rapporto tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini, Gaia ha le idee chiarissime: “Trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia. Sono convinta che nessuno sia al 100% etero, se l’amore crea così tanta rabbia, allora siamo in un momento veramente difficile della storia dell’umanità”.

Stefano Mauri