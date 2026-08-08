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Fedez, la fidanzata Giulia e la vacanza, tutta relax, in Sardegna col loro primo figlio

Il rapper sta recuperando energie dopo il ricovero in ospedale dello scorso luglio

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Agosto 2026
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fedez

Niente eventi, niente locali esclusivi della Costa Smeralda e nemmeno le uscite in compagnia che da sempre caratterizzano la sua estate. Fedez ha scelto la Sardegna, come ha scritto Chi, per ritagliarsi qualche giorno di assoluta tranquillità con Giulia Honegger, prendendo in affitto una villa a Cala Granu, Porto Cervo.

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Con loro due, soltanto il loro bebè, Edoardo Lupo, la tata e l’assistente di lui. Una vacanza intima, quasi raccolta, lontana dal clamore che da sempre accompagna ogni suo spostamento. E tra le meraviglie sarde, Fedez si sta pure riprendendo, con un po’ di tranquilla convalescenza, dal ricovero ospedaliero dello scorso luglio a Milano.

Stefano Mauri 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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