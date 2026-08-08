Fedez, la fidanzata Giulia e la vacanza, tutta relax, in Sardegna col loro primo figlio

Niente eventi, niente locali esclusivi della Costa Smeralda e nemmeno le uscite in compagnia che da sempre caratterizzano la sua estate. Fedez ha scelto la Sardegna, come ha scritto Chi, per ritagliarsi qualche giorno di assoluta tranquillità con Giulia Honegger, prendendo in affitto una villa a Cala Granu, Porto Cervo.
Con loro due, soltanto il loro bebè, Edoardo Lupo, la tata e l’assistente di lui. Una vacanza intima, quasi raccolta, lontana dal clamore che da sempre accompagna ogni suo spostamento. E tra le meraviglie sarde, Fedez si sta pure riprendendo, con un po’ di tranquilla convalescenza, dal ricovero ospedaliero dello scorso luglio a Milano.
Stefano Mauri
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