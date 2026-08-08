E’ solo calcio d’agosto, ma la solita Juve, perde contro l’Inter già squadra. Date un portiere e un regista a Luciano Spalletti

Per la Juventus arriva la prima sconfitta estiva con il ko per 2-1 nel derby d’Italia contro l’Inter. A tenere banco però, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, è un intervento del giovane calciatore nerazzurro Bovio che negli ultimi minuti di gara ha steso Kolo Muani in area di rigore, generando diverse perplessità vista la decisione del direttore di gara di non assegnare il penalty.

Il dibattito si è acceso sui social, ma anche tra gli addetti ai lavori con il giornalista e telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi che ha commentato così l’episodio: “Visto che si parla di amichevoli partiamo con una battuta: meno male che non era campionato perché avremmo fatto il post partita solo su quel un contatto al limite tra Bovio e Kolo Muani”. Detto che e’ ancora calcio d’agosto, la Juve di Luciano Spalletti, contro l’Inter, già squadra Campione d’Italia e’ apparsa troppo prevedibile e col solito, cronico problema De Gregorio, portiere forte, che, probabilmente però non è riuscito a calarsi, appieno, nella parte del portiere da Juventus. E per quanto riguarda il centrocampo, un regista vero, a Spalletti servirebbe. La palla ora passa ai dirigenti juventini.

Stefano Mauri