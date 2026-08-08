Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

E’ solo calcio d’agosto, ma la solita Juve, perde contro l’Inter già squadra. Date un portiere e un regista a Luciano Spalletti

Tocca ai dirigenti juventini trovare la quadra al calciomercato

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Agosto 2026
98
blank

Per la Juventus arriva la prima sconfitta estiva con il ko per 2-1 nel derby d’Italia contro l’Inter. A tenere banco però, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, è un intervento del giovane calciatore nerazzurro Bovio che negli ultimi minuti di gara ha steso Kolo Muani in area di rigore, generando diverse perplessità vista la decisione del direttore di gara di non assegnare il penalty.

 

blank
Immagine da Chatgpt

Il dibattito si è acceso sui social, ma anche tra gli addetti ai lavori con il giornalista e telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi che ha commentato così l’episodio: “Visto che si parla di amichevoli partiamo con una battuta: meno male che non era campionato perché avremmo fatto il post partita solo su quel un contatto al limite tra Bovio e Kolo Muani”. Detto che e’ ancora calcio d’agosto, la Juve di Luciano Spalletti, contro l’Inter, già squadra Campione d’Italia e’ apparsa troppo prevedibile e col solito, cronico problema De Gregorio, portiere forte, che, probabilmente però non è riuscito a calarsi, appieno, nella parte del portiere da Juventus. E per quanto riguarda il centrocampo, un regista vero, a Spalletti servirebbe. La palla ora passa ai dirigenti juventini.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Inter Juve Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Agosto 2026
98
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie