Accettarsi e vivere al massimo. La ricetta di Chiara Ferragni (le giova l’amore sano con Jose’ Hernandez) che vale per tutti

“Non mi danno fastidio i commenti cattivi, perché mi trovo in un momento di pace e sono molto sicura di me. Ho lavorato tanto per raggiungere questa sicurezza. Sto invecchiando? Sì. Voglio diventare la migliore versione possibile, perché lavoro con il mio corpo e con il mio viso. Ma voglio anche abbracciare chi sono realmente, sono una donna di 39 anni, ho due figli, ho finalmente una relazione sana e sto lavorando tantissimo a nuovi progetti incredibili. Sono fiera della persona che sono”.



Così via social ha postato e spiegato Chiara Ferragni. E a questo punto, accogliendo lo spunto dell’imprenditrice cremonese, viene da dire: ragazze, ragazzi come ha postato Chiara Ferragni, pesatevi e specchiatevi meno. E vivete, serenamente e accendendovi sempre come siete, al massimo.

Stefano Mauri