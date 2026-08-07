Ma Belen Rodriguez è o non è libera di postare un video che la riprende mentre si fa la doccia?

Nei giorni scorsi, Belen è tornata a postare contenuti su Instagram (dov’è seguita da ben 10.3 milioni di follower). La showgirl sudamericana, in particolare ha postato un filmato in cui – in una barca in mezzo al mare – si rinfresca con un doccino.
E inevitabilmente, il video, che in un’ora ha raccolto ben 2 milioni di visualizzazioni, è stato inondato di commenti: positivi e non, poiché Belén Rodriguez, fa sempre il botto. E sarà libera o no di mettere, via social le fotografie e i filmati che vuole, docce compreso. O no?
Stefano Mauri
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