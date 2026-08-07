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Ma Belen Rodriguez è o non è libera di postare un video che la riprende mentre si fa la doccia?

Ai soliti leoni e criticoni da tastiera non va bene mai niente. Mah…

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Agosto 2026
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Nei giorni scorsi, Belen è tornata a postare contenuti su Instagram (dov’è seguita da ben 10.3 milioni di follower). La showgirl sudamericana, in particolare ha postato un filmato in cui – in una barca in mezzo al mare – si rinfresca con un doccino.

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Foto da un video pubblicato sulla pagina Instagram della showgirl

E inevitabilmente, il video, che in un’ora ha raccolto ben 2 milioni di visualizzazioni, è stato inondato di commenti: positivi e non, poiché Belén Rodriguez, fa sempre il botto. E sarà libera o no di mettere, via social le fotografie e i filmati che vuole, docce compreso. O no?

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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