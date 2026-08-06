Annalisa? E’ una pop sta spaziale, ma è rimasta una ragazza semplice. E nel 2027 accenderà lo stadio di San Siro

Eh già, come canterebbe il grande Vasco, Annalisa… dagli esordi ad Amici fino ai grandi risultati raggiunti negli ultimi anni, (ha compiuto gli anni lo scorso 5 agosto: augurissimi) ha saputo cambiare musica e aspetto, senza però mai perdere la propria identità, “plasmando” la sua sopraffina tecnica vocale, in un viaggio musicale elettrodancepop. E la sua crescita costante, ecco l’ha portata a diventare una delle protagoniste assolute del pop contemporaneo.

Con lei, dietro le quinte, il solito, affiatato staff, guidato dall’ex fidanzato, diventato nel tempo amico fraterno, confidente, consulente e “regista” Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, “Artigiano della Musica” creativo e incisivo, ma soprattutto autore, produttore, compositore, e arrangiatore con le stigmate del fuoriclasse. Annalisa, spaziale sul serio: la Nasa le ha dedicato un Asteroide, con la testa e il cuore è già proiettata al giugno 2027, quando terrà il suo primo concerto allo stadio san Siro di Milano.

Una curiosità? Annalisa Scarrone ha dedicato alla Carcarese, la squadra di calcio locale del suo paese, di cui è presidentessa onoraria, l’inno ufficiale biancorosso (l’incipit recita “Bianco il pane, rosso il vino. Carcarese Alè” ), un segno prfondo questo, del legame che la lega alla sua terra, al suo paese, (Carcare).

Stefano Mauri