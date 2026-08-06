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Annalisa? E’ una pop sta spaziale, ma è rimasta una ragazza semplice. E nel 2027 accenderà lo stadio di San Siro

L'artista ligure sta già pensando all'evento musicale della sua prossima estate

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Agosto 2026
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Foto da Instragram

Eh già, come canterebbe il grande Vasco, Annalisa… dagli esordi ad Amici fino ai grandi risultati raggiunti negli ultimi anni, (ha compiuto gli anni lo scorso 5 agosto: augurissimi) ha saputo cambiare musica e aspetto, senza però mai perdere la propria identità, “plasmando” la sua sopraffina tecnica vocale, in un viaggio musicale elettrodancepop. E la sua crescita costante, ecco l’ha portata a diventare una delle protagoniste assolute del pop contemporaneo.

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Foto da Instagram

Con lei, dietro le quinte, il solito, affiatato staff, guidato dall’ex fidanzato, diventato nel tempo amico fraterno, confidente, consulente e “regista” Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, “Artigiano della Musica” creativo e incisivo, ma soprattutto autore, produttore, compositore, e arrangiatore con le stigmate del fuoriclasse. Annalisa, spaziale sul serio: la Nasa le ha dedicato un Asteroide, con la testa e il cuore è già proiettata al giugno 2027, quando terrà il suo primo concerto allo stadio san Siro di Milano.

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Una curiosità? Annalisa Scarrone ha dedicato alla Carcarese, la squadra di calcio locale del suo paese, di cui è presidentessa onoraria, l’inno ufficiale biancorosso (l’incipit recita “Bianco il pane, rosso il vino. Carcarese Alè” ), un segno prfondo questo, del legame che la lega alla sua terra, al suo paese,  (Carcare).

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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