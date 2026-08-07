“Bam Bam Bambina” è la canzone estiva di Elettra Lamborghini che parla di libertà

“Volevo evitare di fare una cosa latina, ma ascolto anche i consigli dei produttori e l’abbiamo fatta latineggiante. Così mi piace tantissimo. Peccato farla uscire d’estate, avevo quasi l’idea di portarla a Sanremo l’anno prossimo. E’ inno per tutte le donne. Ci dicono che dobbiamo essere perfette, snelle, intelligenti, ci dicono quello che dobbiamo fare, ma poi siamo un po’ delle ribelli, ci piace essere libere di essere qualsiasi cosa. Bisogna sdoganare il concetto della donna perfetta.

Così, in una bella intervista concessa al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Elettra Lamborghini ha raccontato come è nata la sua canzone estiva “Bam Bam bambina”, Hit scritta da Mattia Cerri, in arte Dj Cino (Dj, Sound Designer, produttore e compositore di Bagnolo Cremasco) e Andrea Bonomo, e “cela” con intelligente leggerezza, anche il seguente profondo messaggio: “Una donna può essere tante cose contemporaneamente, senza dover scegliere una sola versione di sé stessa”. Chapeau a Elettra Lamborghini, artista lanciata e donna in gamba, mai banale.

Stefano Mauri