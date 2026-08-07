MusicaNotizie flashSenza categoriaSocial StarsocietàSpettacolo

“Bam Bam Bambina” è la canzone estiva di Elettra Lamborghini che parla di libertà

Tra gli autori c’è Mattia Cerri, in arte Dj Cino, Dj e autore passato dall’elettronica al pop

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Agosto 2026
91
blank
Foto da Instagram

“Volevo evitare di fare una cosa latina, ma ascolto anche i consigli dei produttori e l’abbiamo fatta latineggiante. Così mi piace tantissimo. Peccato farla uscire d’estate, avevo quasi l’idea di portarla a Sanremo l’anno prossimo. E’ inno per tutte le donne. Ci dicono che dobbiamo essere perfette, snelle, intelligenti, ci dicono quello che dobbiamo fare, ma poi siamo un po’ delle ribelli, ci piace essere libere di essere qualsiasi cosa. Bisogna sdoganare il concetto della donna perfetta.

blank
Foto da Instagram

Così, in una bella intervista concessa al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Elettra Lamborghini ha raccontato come è nata la sua canzone estiva “Bam Bam bambina”, Hit scritta da Mattia Cerri, in arte Dj Cino (Dj, Sound Designer, produttore e compositore di Bagnolo Cremasco) e Andrea Bonomo, e “cela” con intelligente leggerezza, anche il seguente profondo messaggio: “Una donna può essere tante cose contemporaneamente, senza dover scegliere una sola versione di sé stessa”. Chapeau a Elettra Lamborghini, artista lanciata e donna in gamba, mai banale.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Bam Bam bambina Dj Cino Elettra Lamborghini Mattia Cerri
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Agosto 2026
91
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie