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Emma Marrone, Elisa e Dardust in vacanza nella fresca Islanda

Tour estivo fuori dai soliti giri e lontano dal caldo per le amiche artiste

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Agosto 2026
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“Tutti vanno al mare… Emma, Elisa e Dardust decidono invece di volare in Islanda ”Così hanno postato sulle pagine social di Radio Kiss Kiss.

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Foto da Instagram

 

Quindi, per evadere dalla routine, rilassarsi, pensare magari a nuove canzoni e, soprattutto, cercare ristoro dal grande caldo italiano, Emma Marrone ed Elisa Toffoli si sono concesse un’avventura tra i ghiacci islandesi insieme a Dardust, nome d’arte del pianista, compositore e produttore Dario Faini, e a Francesca Savini, manager e amica di lunga data dell’artista salentina. Emma Marrone poi a settembre riprenderà le ultime due tappe del suo travolgente tour.

Stefano Mauri

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Dardust Elisa Emma emma marrone Francesca Savini Islanda
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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