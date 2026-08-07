Emma Marrone, Elisa e Dardust in vacanza nella fresca Islanda

“Tutti vanno al mare… Emma, Elisa e Dardust decidono invece di volare in Islanda ”Così hanno postato sulle pagine social di Radio Kiss Kiss.
Quindi, per evadere dalla routine, rilassarsi, pensare magari a nuove canzoni e, soprattutto, cercare ristoro dal grande caldo italiano, Emma Marrone ed Elisa Toffoli si sono concesse un’avventura tra i ghiacci islandesi insieme a Dardust, nome d’arte del pianista, compositore e produttore Dario Faini, e a Francesca Savini, manager e amica di lunga data dell’artista salentina. Emma Marrone poi a settembre riprenderà le ultime due tappe del suo travolgente tour.
Stefano Mauri
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