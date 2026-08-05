Sarah Toscano al Festival di Sanremo 2027? L’artista sta preparando nuove canzoni. E non sarebbe male un duetto con Emma Marrone

“Sto scrivendo nuova musica, presto arriveranno nuove canzoni. Sono curiosa del nuovo Sanremo di Stefano De Martino”.
Così, lo scorso mese di luglio, intercettata tra una tappa e l’altra dei suoi vari concerti (ed eventi) estivi, Sarah Toscano, giovane cantautrice e attrice italiana, aveva detto, tra le altre cose, parlando con la stampa.
La Toscano ed Emma Marrone, sono due artiste straordinarie, legate dal percorso comune nel talent show Amici di Maria De Filippi. Ah … Sarah Toscano, proprio come Emma, in passato sui social è stata attaccata per il suo aspetto fisico. E giustamente agli odiatori seriali ha risposto per le rime. Ecco, un bel duetto tra Sarah ed Emma: cantautrici con tante cose in comune, non sarebbe male, no?
Stefano Mauri
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