MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Sarah Toscano al Festival di Sanremo 2027? L’artista sta preparando nuove canzoni. E non sarebbe male un duetto con Emma Marrone

Emma e Sarah, voci libere e belle delle musica italiana, in comune hanno tante cose

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Agosto 2026
168
blank

“Sto scrivendo nuova musica, presto arriveranno nuove canzoni. Sono curiosa del nuovo Sanremo di Stefano De Martino”.

Così, lo scorso mese di luglio, intercettata tra una tappa e l’altra dei suoi vari concerti (ed eventi) estivi, Sarah Toscano, giovane cantautrice e attrice italiana, aveva detto, tra le altre cose, parlando con la stampa.

blank

La Toscano ed Emma Marrone, sono due artiste straordinarie, legate dal percorso comune nel talent show Amici di Maria De Filippi. Ah … Sarah Toscano, proprio come Emma, in passato sui social è stata attaccata per il suo aspetto fisico. E giustamente agli odiatori seriali ha risposto per le rime. Ecco, un bel duetto tra Sarah ed Emma: cantautrici con tante cose in comune, non sarebbe male, no?

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Emma emma marrone Festival di Sanremo 2027 Sarah Toscano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Agosto 2026
168
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie