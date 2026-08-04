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Angelina Mango è tornata alla grande. Bella la sinergia musicale, con Marco Mengoni, in “Canto d’amore”

Bella, in forma, migliorata e lanciatissima, la cantautrice italiana merita Sanremo 2027, no?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Piace, gira in radio e sulle piattaforme, la canzone Angelina Mango (bentornata) e Marco Mengoni, intitolata Canto d’amore, brano che caratterizza il nuovo capitolo della bella collaborazione dei due artisti a due anni di distanza dalla precedente hit Uguale a me. Scritto da Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con le musiche dello stesso Ettorre e di Nicola Lazzarin.

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Foto da Instagram

la nuova canzone nasce dall’incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea firmata da Cripo e Giovanni Pallotti, in un equilibrio tra tradizione e modernità. E Angelina: bella, in gran forma, leggera, ispirata, consapevole e … “migliorata” sì, è tornata alla grandissima. Bentornata. Ah … la Mango merita una chance a Sanremo 2027, no?

Stefano Mauri

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Angelina Mango Canto d'Amore Marco Mengoni Sanremo 2027
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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