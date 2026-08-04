Angelina Mango è tornata alla grande. Bella la sinergia musicale, con Marco Mengoni, in “Canto d’amore”

Piace, gira in radio e sulle piattaforme, la canzone Angelina Mango (bentornata) e Marco Mengoni, intitolata Canto d’amore, brano che caratterizza il nuovo capitolo della bella collaborazione dei due artisti a due anni di distanza dalla precedente hit Uguale a me. Scritto da Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con le musiche dello stesso Ettorre e di Nicola Lazzarin.

la nuova canzone nasce dall’incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea firmata da Cripo e Giovanni Pallotti, in un equilibrio tra tradizione e modernità. E Angelina: bella, in gran forma, leggera, ispirata, consapevole e … “migliorata” sì, è tornata alla grandissima. Bentornata. Ah … la Mango merita una chance a Sanremo 2027, no?

Stefano Mauri