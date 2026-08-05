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Chiara Ferragni e Josè Hernandez innamoratissimi e sempre insieme. E lui cucina pure benissimo

L'imprenditrice digitale cremonese ha ritrovato pure lei e meritatamente la serenità

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Agosto 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Sì pure a Ibiza, l’estate di Chiara Ferragni procede, come acutamente sottolineato dal magazine On Line Leggo, al ritmo di “cuore, sole, amore”. E in effetti, l’imprenditrice cremonese: bellissima, leggera, luminosa, innamorata, propositiva, lanciatissima e il fidanzato Jose Hernandez, inseparabili, insieme vanno alla grande e stanno benissimo. Ebbene, in una storia social, Chiara Ferragni, nella perla delle Baleari ha mostrato una delle tappe gastronomiche del viaggio di coppia.

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Foto da Instagram

Si tratta di una cena da StreetXO, a quanto pare, il ristorante, o meglio, uno dei uno dei “posti preferiti di José”, “chef mancato”, secondo Chiara da Cremona, perché bravissimo a cucinare. Per la cronaca, il locale è dello chef spagnolo Dabiz Muñoz, uno dei cuochi più originali e trasgressivi del mondo.

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Foto da Instagram

Detto questo, ribadiamolo: dopo la fine della lunga storia con Fedez, diventato papà per la terza volta insieme alla compagna Giulia Honneger, pure Chiara Ferragni, ha svoltato, meritatamente, alla grande.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Ibiza Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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