Chiara Ferragni e Josè Hernandez innamoratissimi e sempre insieme. E lui cucina pure benissimo

Sì pure a Ibiza, l’estate di Chiara Ferragni… procede, come acutamente sottolineato dal magazine On Line Leggo, al ritmo di “cuore, sole, amore”. E in effetti, l’imprenditrice cremonese: bellissima, leggera, luminosa, innamorata, propositiva, lanciatissima e il fidanzato Jose Hernandez, inseparabili, insieme vanno alla grande e stanno benissimo. Ebbene, in una storia social, Chiara Ferragni, nella perla delle Baleari ha mostrato una delle tappe gastronomiche del viaggio di coppia.
Si tratta di una cena da StreetXO, a quanto pare, il ristorante, o meglio, uno dei uno dei “posti preferiti di José”, “chef mancato”, secondo Chiara da Cremona, perché bravissimo a cucinare. Per la cronaca, il locale è dello chef spagnolo Dabiz Muñoz, uno dei cuochi più originali e trasgressivi del mondo.
Detto questo, ribadiamolo: dopo la fine della lunga storia con Fedez, diventato papà per la terza volta insieme alla compagna Giulia Honneger, pure Chiara Ferragni, ha svoltato, meritatamente, alla grande.
Stefano Mauri