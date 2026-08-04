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Achille Lauro, con un concerto epocale ha acceso, spento e illuminato San Siro. E’ una Rock Star

Lo scorso mese di giugno, il cantautore ha emozionato, cantato e stupito a Milano

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Agosto 2026
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Quello messo in scena, lo scorso 15 giugno a San Siro da Achille Lauro è stato uno show unico, straordinario ed epocale. In uno stadio tutto esaurito, davanti a 60mila persone, Lauro ha cantato, emozionato, parlato, coordinato una sfilata di moda, sensualissima, “Erotica” tra il sacro e il profano (è il direttore creativo di Dondup), stupito, comunicato e fatto musica.

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Da urlo il finale, o meglio, il gran finale, prima un duetto con Laura Pausini – a cui ha lasciato il microfono per cantare La solitudine – e poi la chiusura con Incoscienti Giovani, la Hit, scritta anche da Davide Simonetta, con la quale, al Festival di Sanremo 2025 ha spaccato. Detto questo, sì: Achille Lauro (al secolo Lauro De Marinis) ha saputo trasformare il prato del Meazza in qualcosa di mai visto prima: quando ha cantato “Perdutamente”, dedicandola alle 47 giovani vittime che hanno perso la vita nel rogo del locale Le Constellation durante la notte di Capodanno,  il cantautore ha “fermato” l’intero stadio in un commosso ricordo collettivo.

 

Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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