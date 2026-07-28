Emma Marrone è sempre attenta alle persone. E con le sue canzoni colora il mondo

Per fortuna che Emma Marrone c’è! O no? Noi gridiamo di sì, poiché l’artista italiana non si è montata, è rimasta una di noi, incanta con le sue canzoni, ci regala pezzi che restano e, soprattutto, non si dimentica mai delle persone e a tutte, senza esclusioni, regala sempre un sorriso e un’emozione. A Genova per esempio, prima della tappa genovese del suo tour, Emma Marrone ha fatto visita ai giovanissimi pazienti ricoverati nei reparti dell’Istituto Giannina Gaslini.

A Catania invece, dopo la sua esibizione, Emma si è fermata per salutare una piccola ammiratrice. E… come hanno scritto via social: “A volte bastano pochi secondi per raccontare chi è davvero un’artista. Al termine del concerto, Emma Marrone ha abbracciato una sua piccola fan, regalando un momento di pura emozione che ha conquistato il pubblico. Un gesto semplice, ma capace di raccontare il grande cuore di una grande artista”. Grazie Emma, le belle persone come te, colorano e migliorano il mondo. Nota a margine: nelle scorse ore, la cantautrice dalla voce che graffia e’ rimasta pure chiusa in ascensore a Roma. Incidente superato alla grande, pur con qualche fisiologica difficoltà.

Stefano Mauri