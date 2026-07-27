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Presidente Giovanni Malago’, mi consenta: ma non sarebbe stato meglio ripartire dal suo vecchio pallino Roberto Mancini?

Dopo il no federale ad Andrea Pirlo Ct, Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Luglio 2026
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Foto da Chatgpt

Tanto tuono’ che piove. Come riportato anche dalla versione On Line del Corriere dello Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le proprie dimissioni da direttore tecnico dell’Italia e advisor del Club Italia.

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Questa la decisione dei dirigenti, scelti dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, dopo il clamoroso dietrofront per la nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale. Che succederà adesso alla nazionale? Mah, probabilmente Malago’ tornerà alla sua vecch8 idea di nominare commissario tecnico Roberto Mancini. E al posto di Maldini potrebbe arrivare Giorgio Chiellini. E forse,  ah, col senno di poi, forse sarebbe stato meglio ricominciare  con Mancini, no? 

Stefano Mauri

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Giorgio Chiellini giovanni malagò paolo maldini roberto mancini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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