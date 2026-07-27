Presidente Giovanni Malago’, mi consenta: ma non sarebbe stato meglio ripartire dal suo vecchio pallino Roberto Mancini?

Tanto tuono’ che piove. Come riportato anche dalla versione On Line del Corriere dello Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le proprie dimissioni da direttore tecnico dell’Italia e advisor del Club Italia.
Questa la decisione dei dirigenti, scelti dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, dopo il clamoroso dietrofront per la nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale. Che succederà adesso alla nazionale? Mah, probabilmente Malago’ tornerà alla sua vecch8 idea di nominare commissario tecnico Roberto Mancini. E al posto di Maldini potrebbe arrivare Giorgio Chiellini. E forse, ah, col senno di poi, forse sarebbe stato meglio ricominciare con Mancini, no?
Stefano Mauri
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