Chiara Ferragni e la sua prima, ufficiale, vacanza da innamorata, dopo i tempi, andati, dei Ferragnez

Un posto da sogno e tanto amore? Già, citando la redazione di dilei.it, potremmo riassumere così l’estate di Chiara Ferragni.
L’imprenditrice digitale cremonese, lo scorso weekend, è approdata sulle sponde del suo amato lago di Como in compagnia del fidanzato José Hernandez e dei figli Leone e Vittoria. Bella, matura, impegnata, sul pezzo, serena, spensierata e innamorata, di Josè, Chiara Ferragni sta vivendo, alla grandissima, questa sua estate di ripartenza. E a differenza dei tempi, ormai andati, delle “estati da Ferragnez” (a proposito, complimenti al neo papà Fedez e in bocca al lupo per i suoi problemi di salute recenti), oggi Chiara appare, più che mai, leggera (che non vuol dire vuota, tutt’altro) e luminosa. Chapeau!
Stefano Mauri
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