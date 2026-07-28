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Chiara Ferragni e la sua prima, ufficiale, vacanza da innamorata, dopo i tempi, andati, dei Ferragnez

L’amore tra l’imprenditrice di Cremona e il compagno José Hernandez va forte

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Luglio 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Un posto da sogno e tanto amore? Già, citando la redazione di dilei.it, potremmo riassumere così l’estate di Chiara Ferragni.

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L’imprenditrice digitale cremonese, lo scorso weekend, è approdata sulle sponde del suo amato lago di Como in compagnia del fidanzato José Hernandez e dei figli Leone e Vittoria. Bella, matura, impegnata, sul pezzo, serena, spensierata e innamorata, di Josè, Chiara Ferragni sta vivendo, alla grandissima, questa sua estate di ripartenza. E a differenza dei tempi, ormai andati, delle “estati da Ferragnez” (a proposito, complimenti al neo papà Fedez e in bocca al lupo per i suoi problemi di salute recenti), oggi Chiara appare, più che mai, leggera (che non vuol dire vuota, tutt’altro) e luminosa. Chapeau!

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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