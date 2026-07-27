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Fedez, neo papà, a casa dall’ospedale dopo il ricovero: “Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo”.

Adesso il rapper, con la compagna Giulia Honneger può godersi il nuoco figlio Edoardo Lupo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Luglio 2026
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Foto da Instagram

Dopo la nascita di Edoardo Lupo, purtroppo, Fedez è stato ricoverato in ospedale per un’emorragia interna. Un maledetto fulmine a ciel sereno che ha impedito al rapper, come ha sottolineato Leggo, di vivere appieno il momento di gioia della nuova paternità, insieme alla compagna Giulia Honneger.

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Foto da Instagram

Passato il peggio, Fedez è tornato a casa e sui social ha condiviso una toccante riflessione sull’imprevedibilità della vita: “Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo. spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi. Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo. In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi. Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto ‘fermati’. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo”.

 Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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