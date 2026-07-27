Annalisa sta già preparando la sua prima volta a San Siro del giugno 2027. E spiega come nasce una Hit nello studio di Davide Simonetta

“In studio siamo in quattro: io e Davide Simonetta, a cui si aggiungono Paolo Antonacci e Alessandro Raina, uno alla volta o entrambi. Lavoriamo insieme da tanti anni, ne vado fiera. Ci sentiamo tutti i giorni, anche di notte. Abbiamo un gruppo dove ci mandiamo idee, concetti, titoli, storie, embrioni, canzoni che ci sono piaciute. Quando arriviamo in studio capiamo che strada prendere: è una giornata da canzone triste o felice? Oppure vogliamo spaccare le casse? È un lavoro continuo e costante, per me è 24 ore su 24. Loro magari, poverini, pensano anche ad altro…ma io rompo le scatole H 24 (ride)”

.Così, al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, lo scorso mese di giugno, Annalisa ha spiegato come nascono le sue e nostre canzoni, nello studio, oggi milanese, di Davide Simonetta, “Artigiano della Musica Pop Italiana” (autore, compositore, produttore e arrangiatore) di Bagnolo Cremasco.

Annalisa inoltre, Pop Star internazionale, nel giugno 2027, canterà per la sua prima volta, in concerto allo stadio San Siro, il prossimo 12 giugno 2027.

E per l’occasione, la cantautrice ligure sta preparando uno spettacolo monumentale, straordinario, un viaggio attraverso tutte le sue trasformazioni artistiche, tra successi e record, ripercorrendo tutti i momenti più significativi del suo percorso, dagli esordi fino ai grandi successi internazionali. E proprio per preparare al meglio il suo san Siro, Annalisa non parteciperà, almeno in gara, al prossimo Festival di Sanremo di Stefano De Martino.

Stefano Mauri