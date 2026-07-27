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Annalisa sta già preparando la sua prima volta a San Siro del giugno 2027. E spiega come nasce una Hit nello studio di Davide Simonetta

Proprio per il suo primo concerto allo stadio milanese, probabilmente la pop star italiana non gareggerà a Sanremo nel 2027

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Luglio 2026
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Foto da Instragram

“In studio siamo in quattro: io e Davide Simonetta, a cui si aggiungono Paolo Antonacci e Alessandro Raina, uno alla volta o entrambi. Lavoriamo insieme da tanti anni, ne vado fiera. Ci sentiamo tutti i giorni, anche di notte. Abbiamo un gruppo dove ci mandiamo idee, concetti, titoli, storie, embrioni, canzoni che ci sono piaciute. Quando arriviamo in studio capiamo che strada prendere: è una giornata da canzone triste o felice? Oppure vogliamo spaccare le casse? È un lavoro continuo e costante, per me è 24 ore su 24. Loro magari, poverini, pensano anche ad altro…ma io rompo le scatole H 24 (ride)”

.Così, al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, lo scorso mese di giugno, Annalisa ha spiegato come nascono le sue e nostre canzoni, nello studio, oggi milanese, di Davide Simonetta, “Artigiano della Musica Pop Italiana” (autore, compositore, produttore e arrangiatore) di Bagnolo Cremasco. 

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Foto da Instagram

Annalisa inoltre, Pop Star internazionale, nel giugno 2027, canterà per la sua prima volta, in concerto allo stadio San Siro, il prossimo 12 giugno 2027.

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E per l’occasione, la cantautrice ligure sta preparando uno spettacolo monumentale, straordinario, un viaggio attraverso tutte le sue trasformazioni artistiche, tra successi e record, ripercorrendo tutti i momenti più significativi del suo percorso, dagli esordi fino ai grandi successi internazionali. E proprio per preparare al meglio il suo san Siro, Annalisa non parteciperà, almeno in gara, al prossimo Festival di Sanremo di Stefano De Martino.

Stefano Mauri

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Annalisa Davide Simonetta Paolo Antonacci san siro
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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