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Emma Marrone: “Essere felici rende belle”. L’artista dalla voce che graffia, in tour da’ sempre il meglio

Artisticamente parlando con Fabri Fibra Emma fa scintille. “Antidroga” pezzo d’amore e grinta

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Luglio 2026
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Artisticamente parlando, Fabri Fibra ed Emma fanno scintille e vanno… forte, fortissimo con “Antidroga”, la loro nuova canzone che sta colorando questa estate musicale, bollente, 2026. Emma Marrone e’ tra le altre cose sempre in tour e il suo viaggio musicale si sta rivelando un successone poiché tra la sua gente e tra le persone, l’artista salentina, per la cronaca rimasta una ragazza normale, beh da’ il meglio di sé. blank

E nei giorni scorsi, in scena a Catania, Emma ha sottolineato l’importanza della felicità, a modo suo:“Segreto del mio contouring? Essere felici rende belle. E poi ho questo 4 kg in Sicilia…e non li voglio perdere”.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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