Emma Marrone: “Essere felici rende belle”. L’artista dalla voce che graffia, in tour da’ sempre il meglio

Artisticamente parlando, Fabri Fibra ed Emma fanno scintille e vanno… forte, fortissimo con “Antidroga”, la loro nuova canzone che sta colorando questa estate musicale, bollente, 2026. Emma Marrone e’ tra le altre cose sempre in tour e il suo viaggio musicale si sta rivelando un successone poiché tra la sua gente e tra le persone, l’artista salentina, per la cronaca rimasta una ragazza normale, beh da’ il meglio di sé.

E nei giorni scorsi, in scena a Catania, Emma ha sottolineato l’importanza della felicità, a modo suo:“Segreto del mio contouring? Essere felici rende belle. E poi ho questo 4 kg in Sicilia…e non li voglio perdere”.

Stefano Mauri