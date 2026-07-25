Non sarà Guardiola, ma Andrea Pirlo non è nemmeno l’ultimo delle “schiappe”, lasciamolo almeno lavorare, no?

Quindi, incassato il no da Sua Maestà Guardiola (grande trainer, con grandi calciatori. Alla guida dell’Italia avrebbe trovato e convocato fuoriclasse in ogni ruolo?) il direttore tecnico Paolo Maldini ha detto sì ad Andrea Pirlo, nuovo ct della Nazionale Azzurra. Maldini è il suo braccio destro Leonardo, secondo il Corriere della Sera, ci hanno messo un po’ a convincere il presidente della Federcalcio Malago’ che, a quanto pare, aveva ben altri obiettivi, a cominciare da Roberto Mancini. Per la cronaca, il nome di Andrea Pirlo ha acceso pochi animi: tifosi, simpatizzanti, opinionisti e giornalisti avevano infatti altre idee, in merito.



Cosa succederà adesso? Mah, almeno lasciamo lavorare in pace Pirlo, che non sarà Guardiola, ma non è nemmeno l’ultimo dei “pirla”, no? Ah… tanto per capire con quale clima, il neo commissario tecnico inizia il suo lavoro, ecco cosa ha dichiarato all’Ansa, il presidente del Senato Ignazio La Russa: “Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest’ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona”.

Stefano Mauri