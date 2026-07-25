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Non sarà Guardiola, ma Andrea Pirlo non è nemmeno l’ultimo delle “schiappe”, lasciamolo almeno lavorare, no?

Il nuovo Ct, scelto da Paolo Maldini e Leonardo, accolto da toni di pessimismo cupo. La Russa tuona:”Che Dio c’è la mandi buona”

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Luglio 2026
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Foto da Chatgpt

Quindi, incassato il no da Sua Maestà Guardiola (grande trainer, con grandi calciatori. Alla guida dell’Italia avrebbe trovato e convocato fuoriclasse in ogni ruolo?) il direttore tecnico Paolo Maldini ha detto sì ad Andrea Pirlo, nuovo ct della Nazionale Azzurra. Maldini è il suo braccio destro Leonardo, secondo il Corriere della Sera, ci hanno messo un po’ a convincere il presidente della Federcalcio Malago’ che, a quanto pare, aveva ben altri obiettivi, a cominciare da Roberto Mancini. Per la cronaca, il nome di Andrea Pirlo ha acceso pochi animi: tifosi, simpatizzanti, opinionisti e giornalisti avevano infatti altre idee, in merito.

 

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Cosa succederà adesso? Mah, almeno lasciamo lavorare in pace Pirlo, che non sarà Guardiola, ma non è nemmeno l’ultimo dei “pirla”, no? Ah… tanto per capire con quale clima, il neo commissario tecnico inizia il suo lavoro, ecco cosa ha dichiarato all’Ansa, il presidente del Senato Ignazio La Russa: Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest’ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce  la mandi buona”.

Stefano Mauri

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Andrea Pirlo La Russa paolo maldini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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