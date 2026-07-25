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Andrea Pirlo Ct? Il “Re del Calciomercato” Alfredo Pedulla’ non ha dubbi: “Era meglio andare avanti con Silvio Baldini”

Il famoso giornalista sportivo ha detto la sua dopo l’annuncio del nuovo commissario tecnico

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Luglio 2026
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Foto da Chatgpt

“Siamo andati in pellegrinaggio da Guardiola per farci dire no. Come l’ultima Federazione del ranking. Il giorno prima: ‘Lo aspettiamo’. Il giorno dopo: ‘Onorato, ma non me la sento’. Neanche la tempistica. Spiace, ma la gestione è stata degna dei tre Mondiali trascorsi a casa. Improvvisazione. A quel punto vai da Conte e tiri una riga.

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Foto da Chatgpt

Invece no, Andrea Pirlo perché il ct deve sceglierlo il famoso comitato con la strafamosa condivisione. Geniali. Avevi Silvio Baldini che non sarà Guardiola ma che è bravo, umile, diretto e sa lavorare con i giovani. E che ci ha sempre messo la faccia quando gli altri la nascondevano. Dovevi soltanto dirgli: ‘Silvio, continua tu’. Era la cosa più logica, più semplice, più utile. Impossibile perché noi siamo questi: calciamo in curva anche i rigori a porta vuota”. Così via social ha postato Alfredo Pedullà: giornalista, esperto di calciomercato e calciofilo di razza. Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e’ un bravo trainer e forse, una chance alla guida della rappresentativa azzurra maggiore la meritava, no?

Stefano Mauri

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Alfredo Pedullà Andrea Pirlo Silvio Baldini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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