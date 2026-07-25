Andrea Pirlo Ct? Il “Re del Calciomercato” Alfredo Pedulla’ non ha dubbi: “Era meglio andare avanti con Silvio Baldini”

“Siamo andati in pellegrinaggio da Guardiola per farci dire no. Come l’ultima Federazione del ranking. Il giorno prima: ‘Lo aspettiamo’. Il giorno dopo: ‘Onorato, ma non me la sento’. Neanche la tempistica. Spiace, ma la gestione è stata degna dei tre Mondiali trascorsi a casa. Improvvisazione. A quel punto vai da Conte e tiri una riga.

Invece no, Andrea Pirlo perché il ct deve sceglierlo il famoso comitato con la strafamosa condivisione. Geniali. Avevi Silvio Baldini che non sarà Guardiola ma che è bravo, umile, diretto e sa lavorare con i giovani. E che ci ha sempre messo la faccia quando gli altri la nascondevano. Dovevi soltanto dirgli: ‘Silvio, continua tu’. Era la cosa più logica, più semplice, più utile. Impossibile perché noi siamo questi: calciamo in curva anche i rigori a porta vuota”. Così via social ha postato Alfredo Pedullà: giornalista, esperto di calciomercato e calciofilo di razza. Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e’ un bravo trainer e forse, una chance alla guida della rappresentativa azzurra maggiore la meritava, no?

Stefano Mauri