Emma Marrone è sempre dalla parte delle persone. I suoi concerti? Spettacolari e unici

C’è sempre chi fa la differenza. Come riporta la redazione di Leggo, i concerti estivi, forse, si assomigliano un po’ tutti, compressi tra la fretta del backstage e i soliti riti. Emma Marrone però, ancora una volta ha rotto questa routine a Genova, mutando, cambiando la traiettoria del suo tour: prima di salire sul palco e scatenare i fan con i suoi successi, l’artista salentina si è presa lo spazio per un giro fuori programma, presentandosi a sorpresa nei reparti dell’Istituto Giannina Gaslini.



E questa aspetta, vale ad dire essere al fianco ai deboli, senza dubbio si è rivelato il valore aggiunto della tournée estiva di Emma, l’artista che sta sempre nella parte giusta del palcoscenico ed è una di noi, vale a dire una ragazza normale e in gambissima. E non lascia indietro nessuno. Ah … in radio, dal vivo e sulle varie piattaforme intanto, “Antidroga”, la nuova canzone di Emma Marrone e Fabri Fibra va alla grande.

Stefano Mauri