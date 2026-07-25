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Emma Marrone è sempre dalla parte delle persone. I suoi concerti? Spettacolari e unici

“Antidroga” la nuova canzone di Emma e Fabri Fibra va fortissimo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Luglio 2026
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C’è sempre chi fa la differenza. Come riporta la redazione di Leggo, i concerti estivi, forse, si assomigliano un po’ tutti, compressi tra la fretta del backstage e i soliti riti. Emma Marrone però, ancora una volta ha rotto questa routine a Genova, mutando, cambiando la traiettoria del suo tour: prima di salire sul palco e scatenare i fan con i suoi successi, l’artista salentina si è presa lo spazio per un giro fuori programma, presentandosi a sorpresa nei reparti dell’Istituto Giannina Gaslini.

 

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E questa aspetta, vale ad dire essere al fianco ai deboli, senza dubbio si è rivelato il valore aggiunto della tournée estiva di Emma, l’artista che sta sempre nella parte giusta del palcoscenico ed è una di noi, vale a dire una ragazza normale e in gambissima. E non lascia indietro nessuno. Ah … in radio, dal vivo e sulle varie piattaforme intanto, “Antidroga”, la nuova canzone di Emma Marrone e Fabri Fibra va alla grande. 

Stefano  Mauri

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Antidroga Emma emma marrone Fabti Fibra
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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