Chiara Ferragni sempre più innamorata si rilassa sul suo amato Lago di Como

Come ha scritto la versione On Line della Gazzetta dello Sport, prosegue in giro per l’Italia l’estate di Chiara Ferragni, tra vacanze e impegni di lavoro che l’imprenditrice e influencer cremonese, non perde occasione per documentare sui social network.



Dopo la vacanza d’amore a Portofino e il breve soggiorno a Roma, nelle stesse ore in cui l’ex marito Fedez era ancora ricoverato in ospedale, Ferragni ha raggiunto uno dei suoi luoghi del cuore, Como, per qualche giorno di relax insieme ai figli e al nuovo fidanzato Jose’ Hernandez. “Lago di Como coi figli e il mio amore”, ha scritto Chiara da Cremona: sempre più bella e in forma, su Instagram. Nel frattempo il neo papà Fedez sta meglio ed è tornato a casa, dal figlio appena nato, dopo il doppio ricovero in due ospedali di Milano.

Stefano Mauri