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Chiara Ferragni sempre più innamorata si rilassa sul suo amato Lago di Como

Intanto Fedez, neo papà ed ex marito dell’imprenditrice cremonese e’ tornato a casa dopo il doppio ricovero ospedaliero

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Luglio 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Come ha scritto la versione On Line della Gazzetta dello Sport, prosegue in giro per l’Italia l’estate di Chiara Ferragni, tra vacanze e impegni di lavoro che l’imprenditrice e influencer cremonese, non perde occasione per documentare sui social network.

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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Dopo la vacanza d’amore a Portofino e il breve soggiorno a Roma, nelle stesse ore in cui l’ex marito Fedez era ancora ricoverato in ospedale, Ferragni ha raggiunto uno dei suoi luoghi del cuore, Como, per qualche giorno di relax insieme ai figli e al nuovo fidanzato Jose’ Hernandez. “Lago di Como coi figli e il mio amore”, ha scritto Chiara da Cremona: sempre più bella e in forma, su Instagram. Nel frattempo il neo papà Fedez sta meglio ed è tornato a casa, dal figlio appena nato, dopo il doppio ricovero in due ospedali di Milano.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni como fedez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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