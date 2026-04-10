Belen Rodriguez: spettacolare sui social, verso la conduzione della nuova Isola dei Famosi?

Il futuro del reality show L’Isola dei Famosi sembrerebbe evolvere verso un format pre-registrato e confezionato da piattaforme streaming. E qualcuno ipotizza pure una messa in onda estiva del programma, con la conduzione affidata a Belen Rodriguez, tornata, nel frattempo, come super ospite, nel salotto buono di Amici per un’ospitata alla corte televisiva di Maria De Filippi.
A proposito, nei giorni scorsi, ancora una volta, Belen, con alcuni scatti sensualintriganti dei suoi, ha acceso Instagram, grazie, in particolare a una fotografia che la ritrae completamente nuda, in mezzo ad altre immagini, più sognanti.
Stefano Mauri
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