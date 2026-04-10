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Belen Rodriguez: spettacolare sui social, verso la conduzione della nuova Isola dei Famosi?

La showgirl argentina è tornata pure come sopite nel salotto televisivo di Amici

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Aprile 2026
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Il futuro del reality show L’Isola dei Famosi sembrerebbe evolvere verso un format pre-registrato e confezionato da piattaforme streaming. E qualcuno  ipotizza pure una messa in onda estiva del programma, con la conduzione affidata a Belen Rodriguez, tornata, nel frattempo, come super ospite, nel salotto buono di Amici per un’ospitata alla corte televisiva di Maria De Filippi.

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A proposito, nei giorni scorsi, ancora una volta, Belen, con alcuni scatti sensualintriganti dei suoi, ha acceso Instagram, grazie, in particolare a una fotografia che la ritrae completamente nuda, in mezzo ad altre immagini, più sognanti.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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