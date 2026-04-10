Chiara Ferragni in Sudafrica a Namibia. E intanto viaggia anche per il mondo come testimonial

Reduce da un bel viaggio di Pasqua in Portogallo con i figli, e, da una breve tappa a Madrid, lanciatissima Chiara Ferragni è già ripartita. La destinazione? L’imprenditrice digitale cremonese, stavolta è volata a Namibia, in Africa, invitata da un tour operator locale per un safari.
Intanto, nelle vesti di testimonial del brand Guess, Chiara Ferragni: più personaggio globale che modella, continua il suo magico viaggio nel mondo sotto forma di … campagna pubblicitaria.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.