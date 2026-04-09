“Solito Cinema”, il primo album di Juli avrà, tra i vari duetti speciali, “Brutta Storia” con Emma Marrone ed Elisa

“Solito cinema” è il primo disco solista di Juli, in uscita il 24 aprile ed è l’esordio discografico del producer e autore che negli ultimi anni ha già firmato alcuni dei maggiori successi della musica italiana. Pseudonimo di Julien Boverod, classe 1998, Juli così ha raccontato il progetto: “Solito cinema racchiude lo stupore di tutto quello che mi è successo negli ultimi anni. È una frase che ripetiamo spesso tra amici perché descrive bene quanto sia incredibile la vita che stiamo vivendo. Non avevo mai pensato di fare un disco mio: è nato in modo ingenuo, collaborando con tanti artisti diversi, fino a trovare un’identità comune”.

Pure Emma Marrone, per l’occasione, insieme ad Elisa, sarà presente nel lavoro discografico di Juli, col brano “Brutta Storia”, canzone, uscita lo scorso autunno che va ancora fortissimo. Nota a margine: l’artista ha lanciato l’album sui social tramite un video/trailer in collaborazione con Giorgio Barchiesi, chef popolare noto come Giorgione, che si mette a discutere di cibo e di musica ad un tavolo dove sono seduti Juli, Olly e Tredici Pietro. In un altro tavolo, in disparte, spunta anche Coez, protagonista del primo singolo estratto dal disco.

Stefano Mauri