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“Solito Cinema”, il primo album di Juli avrà, tra i vari duetti speciali, “Brutta Storia” con Emma Marrone ed Elisa

Juli, nome d'arte di Julien Boverod è un autore e produttore coi fiocchi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Aprile 2026
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“Solito cinema” è il primo disco solista di Juli, in uscita il 24 aprile ed è l’esordio discografico del producer e autore che negli ultimi anni ha già firmato alcuni dei maggiori successi della musica italiana. Pseudonimo di Julien Boverod, classe 1998, Juli così ha raccontato il progetto: “Solito cinema racchiude lo stupore di tutto quello che mi è successo negli ultimi anni. È una frase che ripetiamo spesso tra amici perché descrive bene quanto sia incredibile la vita che stiamo vivendo. Non avevo mai pensato di fare un disco mio: è nato in modo ingenuo, collaborando con tanti artisti diversi, fino a trovare un’identità comune”.

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Pure Emma Marrone, per l’occasione, insieme ad Elisa, sarà presente nel lavoro discografico di Juli, col brano “Brutta Storia”, canzone, uscita lo scorso autunno che va ancora fortissimo. Nota a margine: l’artista ha lanciato l’album sui social tramite un video/trailer in collaborazione con Giorgio Barchiesi, chef popolare noto come Giorgione, che si mette a discutere di cibo e di musica ad un tavolo dove sono seduti Juli, Olly e Tredici Pietro. In un altro tavolo, in disparte, spunta anche Coez, protagonista del primo singolo estratto dal disco.

 

Stefano Mauri

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Brutta storia emma marrone Juli Julien Boverod
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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