Ma quanto bella e sensualmagica è Elisabetta Canalis?

Bella, magica, sensuale, ancora una volta, Elisabetta Canalis, ha acceso il Web con una serie di scatti sexy in body di pizzo trasparente nero. Una lingerie da sogno che ha incantato i follower su Instagram.
E Alvise Rigo, la cui storia con Elisabetta si è definitivamente arenata a fine febbraio, come ci sarà restato?
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.