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Ma quanto bella e sensualmagica è Elisabetta Canalis?

La showgirl coi suoi scatti accende sempre il web

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Aprile 2026
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Bella, magica, sensuale, ancora una volta, Elisabetta Canalis, ha acceso il Web con una serie di scatti sexy in body di pizzo trasparente nero. Una lingerie da sogno che ha incantato i follower su Instagram.

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E Alvise Rigo, la cui storia con Elisabetta si è definitivamente arenata a fine febbraio, come ci sarà restato?

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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