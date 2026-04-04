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Blanco a piedi dalla mamma per presentarle il suo nuovo album “Ma”.

Tra gli autori il “Michelangelo” della musica italiana e l’Artigiano della Pop Davide Simonetta

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Aprile 2026
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“Maledetta rabbia” di Blanco, brano contenuto nell’album “Ma’”, è meritatamente “Disco d’Oro”. Scritto da Riccardo Fabbriconi (Blanco) stesso, insieme ad Alessandro Raina, Davide Simonetta (in arte d.whale) e Michele Zocca (Michelangelo), la canzone, grazie appunto alle origini di Simonetta (è di Bagnolo Cremasco) e Michelangelo (è pure il produttore del pezzone in oggetto e da sempre interagisce col cantautore bresciano) da Vescovato è appunto un po’ cremasco e tanto cremonese, no? Blanco nei giorni scorsi, presentando il suo ultimo lavoro discografico, ha detto che il vero rock, oggi, è la disciplina e che la noia è il motore della sua creatività gridando così, il suo essere attuale: “Mi guardo dentro e non ho più nessuno. Forse mia mamma è l’unica persona che è dentro di me”.blank

 

Ed è alla madre che il disco è intitolato: e giovedì scorso 2 aprile, l’artista glielo ha portato personalmente, percorrendo a piedi una quarantina di chilometri, da Cisano a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove è cresciuto.

Davide Simonetta
Davide Simonetta

Uscito l’album partirà anche “Il primo tour nei palazzetti” (da metà aprile) e con Blanco, ci sarà l’amico e collaboratore di sempre Michele Zocca, il Michelangelo, cremonese, della musica italiana…

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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