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Chiara Ferragni: “Prendersi cura di noi stessi, quando non si sta bene aiuta”. E lancia la sua linea di prodotti per la cura del corpo

Pasqua di ripartenza totale per l’imprenditrice di Cremona

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Aprile 2026
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“Ho pensato che mi sarebbe piaciuto creare dei prodotti che rappresentassero un rituale. Perché nei momenti in cui non stavo bene le cose che mi hanno aiutato – tra le tante – sono stati i piccoli gesti che riuscivano a farmi stare un pochino meglio rispetto all’ora precedente. Quando ero in casa e non sapevo bene cosa fare, quel gesto è stato prendermi cura di me stessa: farmi un bagno caldo, accendere una candela, ascoltare della musica, farmi uno scrub, incremarmi tutta”.blank

Così, via social, nei giorni scorsi, Chiara Ferragni, a modo suo, ha presentato la sua prima linea bodycare: 4 prodotti per la cura del corpo. E la rinascita dell’imprenditrice di Cremona, prosegue alla grande. Ah… come riporta il settimanale Oggi, dopo tre anni lontana dai riflettori della mondanità, Chiara Ferragni è tornata a essere la protagonista indiscussa del jet set milanese. L’imprenditrice digitale, fresca di fidanzamento con il manager colombiano José Hernandez, ha infatti organizzato qualche sera fa una cena esclusiva al ristorante Sogni, nella centralissima via Calocero, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo. E aver portato a termine gli ultimi impegni lavorativi milanesi, è partita insieme ai figli Leone e Vittoria alla volta del Portogallo, dove ha incontrato la sorella Francesca con la famiglia al completo.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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