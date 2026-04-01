Chiara Ferragni ispiratissima lancia una linea di Bodycare tutta sua

Lanciatissima, propositiva, creativa, luminosa e ispiratissima, Chiara Ferragni si apre quindi al mondo del beauty. L’annuncio Instagram è arrivato dalla pagina di nss G-Club, dove l’imprenditrice digitale ha presentato ai follower il suo ultimo progetto: una linea bodycare profumata.
Dunque, dopo le candele luxury dalle note gourmand, ora, con la nuova trovata dell’imprenditrice di Cremona, beh è tempo di dedicarsi all’idratazione del corpo, sempre in chiave ultra profumata e sensoriale. Insomma, tra lavoro e sentimenti (prosegue il bel legame col manager colombiano Jose Hernandez, questo per Chiara Ferragni è davvero un bel momento, no?
Stefano Mauri
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