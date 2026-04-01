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Chiara Ferragni ispiratissima lancia una linea di Bodycare tutta sua

Momento magico per l'imprenditrice di Cremona

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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Lanciatissima, propositiva, creativa, luminosa e ispiratissima, Chiara Ferragni si apre quindi al mondo del beauty. L’annuncio Instagram è arrivato dalla pagina di nss G-Club, dove l’imprenditrice digitale ha presentato ai follower il suo ultimo progetto: una linea bodycare profumata.

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Dunque, dopo le  candele luxury dalle note gourmand, ora, con la nuova trovata dell’imprenditrice di Cremona, beh è tempo di dedicarsi all’idratazione del corpo, sempre in chiave ultra profumata e sensoriale. Insomma, tra lavoro e sentimenti (prosegue il bel legame col manager colombiano Jose Hernandez, questo per Chiara Ferragni è davvero un bel momento, no?

Stefano Mauri 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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